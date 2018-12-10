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Путин обсудит с правозащитниками искоренение насилия в тюрьмах

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Путин обсудит с правозащитниками искоренение насилия в тюрьмах

Москва, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин обсудит с представителями правозащитных организаций усилия по искоренению насилия в местах лишения свободы во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле.

По данным пресс-службы президента РФ, во вторник состоится заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле с участием Путина. В рамках встречи президент обсудит с правозащитниками вопрос о нарушении прав россиян за рубежом, а также активизацию усилий по искоренению случаев необоснованного насилия в местах лишения свободы.

Кроме того, на заседании будут подведены итоги реализации Концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий. Также глава государства обсудит правозащитниками разработку нацплана в области прав человека.

Совет выполняет роль консультативного органа при президенте РФ.  Деятельность Совета направлена на помощь президенту в вопросах развития гражданского общества, реализации конституционных прав человека и защиты его свобод.
 

Автор: Алексей Громов
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