Дамаск, 12 декабря. Благотворительная организация Санибель совместно с Сирийским обществом социального развития провели образовательное мероприятие в библиотеке школы имени Абдулы Азиза Рантиси в провинции Хасака. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), побывавший на месте событий.

Таким образом, волонтеры надеются возродить в сирийских детях потребность и желание читать книги на арабском языке. Данная инициатива стала первой в своем роде в провинции Хасака, однако волонтеры уверены, что она не будет последней. Ожидается, что в скором времени подобные акции будут проведены и в других библиотеках региона, несмотря на активные попытки курдского руководства заставить жителей оккупированной части Хасаки учиться читать на их языке.

В нашем распоряжении оказалось видео с мероприятия:

Стоит отметить, что часть провинции Хасака находится под управлением так называемых Демократических сил Сирии, которые состоят преимущественно из курдских отрядов. Они в свою очередь пользуются поддержкой со стороны американских войск, незаконно находящихся на территории Сирийской Арабской Республики.

Курдское руководство всеми силами пытается навязать сирийским жителям собственный язык и культуру. Они также принудительно заставляют молодых людей служить в рядах Демократических сил Сирии. В случае, если те отказываются, их сажают в тюрьму, а затем требуют деньги с их родственников.

Люди, проживающие на территории курдов, неоднократно выступали против курдских вооруженных формирований. Они устраивали митинги и демонстрации, жгли покрышки и скандировали антикурдские лозунги. Так, в начале прошлого месяца один из таких митингов прошел в населенном пункте Аль-Мушайрифа, расположенном в шести километрах от административного центра провинции Хасака. Местные жители вышли на дорогу, расположенную между кварталами, преградив дорогу курдским формированиям. Они также начали поджигать шины.