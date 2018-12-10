ЦБ объявил курсы евро и доллара на 11 декабря

Москва, 10 декабря. Центробанк России объявил курсы евро и доллара к рублю на вторник, 11 декабря. Данные о курсах валют опубликованы на официальном сайте регулятора.

Согласно данным, американская валюта подешевела на 68 копеек по сравнению с субботним уровнем. Во вторник доллар будет стоить 66,2416 рубля.

Евро также ослабевает. Европейская валюта подешевела на 37 копеек по сравнению с курсом субботы, сообщила «Свободная пресса». Во вторник за европейскую валюту придется заплатить 75,7075 рубля.