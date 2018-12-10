Мэй отменила голосование в парламенте по Brexit

Лондон, 10 декабря. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в Палате общин (нижняя палата британского парламента) по согласованию условий выхода страны из Евросоюза.

В понедельник британские депутаты должны были рассмотреть подготовленное правительством соглашение по Brexit, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Издание не исключает, что кабмин, у которого, возможно, другой взгляд на ситуацию, может надавить на Мэй и заставить ее провести голосование как и планировалось — во вторник вечером. В настоящее время премьер ведет переговоры с министрами по поводу формирования окончательной позиции правительства.

Как ожидается, Тереза Мэй в четверг посетит саммит ЕС в Брюсселе, где попросит о новых уступках для Великобритании. В то же время, если парламент откажется ратифицировать соглашение, страна погрузится в новый политический кризис. В этом случае премьер-министру придется покинуть свой пост, а парламенту назначить новые выборы и новый референдум.

Ранее сообщалось, что лейбористы пригрозили Мэй вотумом недоверия, если правительство не предоставит депутатам «закрытые документы» по Brexit и экспертизу по рискам, связанным с выходом королевства из Евросоюза. Как сообщает «Газета.ру», суд ЕС в свою очередь разрешил Великобритании отозвать свое уведомление о выходе из состава организации.