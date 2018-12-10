Угасает на глазах: испугавшаяся за здоровье Савченко сестра вспомнила о тюрьмах в России

Киев, 10 декабря. Депутат украинской Рады Надежда Савченко, которая находится в следственном изоляторе по обвинению в подготовке терактов и государственного переворота, очень плохо выглядит после пяти дней сухой голодовки. Об этом сестра депутата — Вера Савченко — написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Сестра бывшей военной летчицы заявила, что не видела ее такой никогда. По словам Веры, у сестры наблюдаются судороги, а также болят почки.

«Ни в российских тюрьмах, ни в украинских, ни на войне. Когда человек так внезапно переходит на сухой голод, он угасает на глазах», — вспоминает испугавшаяся Вера Савченко.

Заседание суда, назначенное на 11 декабря, планируется провести в формате видеоконференции, без присутствия украинского депутата. По словам ее родственницы, такое решение, скорее всего, приняли, чтобы «люди не видели правды».

Пятого декабря сообщалось, что Савченко пожаловалась на давление со стороны следователей Службы безопасности Украины (СБУ) и объявила сухую голодовку.

Савченко была задержана в марте текущего года по подозрению в попытке организации государственного переворота и подготовке террористических актов в парламенте страны. Изначально ее задержали на 60 дней, но позже арест неоднократно продлевали.

Напомним, в 2016 году бывшая военная летчица Савченко была помилована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, после того как российский суд приговорил ее к 22 годам тюрьмы по обвинению в причастности к убийству российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.