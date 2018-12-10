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ФАС сообщила о росте доходов операторов после отмены роуминга в Крыму

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ФАС сообщила о росте доходов операторов после отмены роуминга в Крыму

Москва, 10 декабря. Отмена роуминга обернулась ростом доходов сотовых операторов в Крыму, заявили сегодня представители Федеральной антимонопольной службы РФ.

По данным ФАС, рост доходов составил на 30-31%. Кроме того, в ведомстве указали, что увеличилось и количество пользователей услуг связи в регионе. Их стало больше на 38%.

Напомним, в конце сентября проблемой роуминга в Крыму занялась партия «Единая Россия». Причиной обращения партии в Роскомнадзор стал шестизначный счет за Интернет, который получила проживающая на полуострове семья Пархоменко.

При этом в октябре региональные операторы выступили против отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. По их мнению, такая мера может привести к убыткам, которые они не смогут компенсировать.

Глава Крыма Сергей Аксенов еще в августе минувшего года заявил что считает роуминг в регионе просто глупостью.

«Крым — полноценный субъект Российской Федерации. Какой может быть роуминг в рамках одной страны?» — удивился он.

В том же месяце «большая четверка» сотовых операторов согласилась отменить роуминг, напоминает «Утро.ру».

 

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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