Разведенным родителям могут гарантировать право общаться с ребенком

В Государственную думу в понедельник был внесен новый законопроект об изменении статьи 66 Семейного кодекса РФ. По мнению семейных психологов и российских юристов, он «делает явным то, что уже давно витает в воздухе», а именно буквой закона устанавливает нормы общения детей с родителями в разведенной семье.

В тексте законопроекта, который оказался в распоряжении ФАН, уточняются способы общения между ребенком и родителем, который теперь живет отдельно, и определяется минимальное время для личной встречи — не менее трех часов в неделю. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

При разводе взрослые делят квартиры, машины, общие драгоценности и точно так же — наследников. До сих пор Семейный кодекс не может решить всех острых вопросов, и потому за общих детей разворачиваются нешуточные войны. Мы знаем о них из «звездных историй» Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова, четы Владимира и Ольги Слуцкер, Яны Рудковской и Виктора Батурина, Марии Шукшиной и Бориса Вишнякова, Алексея Панина и Юлии Юдинцевой, Дарьи и Дениса Глушаковых, Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Еще больше случаев не попадают в прессу, но с ними приходится иметь дело адвокатам и семейным психологам.

«Мы постоянно ведем прием граждан, люди обращаются к нам, и я, как адвокат в прошлом, могу сказать, что эта проблема существует, — заявил корреспонденту ФАН один из авторов нововведений в Семейный кодекс, депутат Иван Сухарев. Люди манипулируют ребенком, используют его в корыстных целях, в том числе для борьбы за деньги, квартиры, алименты. Есть много разных способов манипуляции, но все ведут к нехорошим последствиям: ребенок в итоге остается без внимания второго родителя. Статьей 66 предусмотрено, что родитель, с которым живет ребенок, обладает большими возможностями: в том числе он может запрещать общение со вторым родителем. Путем изменений в Семейном кодексе мы пытаемся сократить случаи злоупотребления этим правом со стороны родителей».

Есть в России такая беда, подтверждает детский и семейный психолог Мария Кудряшова: родители при разводе часто используют ребенка как оружие или делят его наравне с имуществом, предъявляя на него «эксклюзивные права».

«В нашей российской действительности чаще всего самую властную и принципиальную позицию занимает даже не мама или папа, а одна из бабушек, которая начинает определять порядок общения с каждым из родителей, — рассказала ФАН эксперт. Бывают варианты, когда один родитель без решения суда пытается ограничить общение с общим ребенком, а второй отстаивает свои права. Иногда экстремальными способами — например, может перегородить проезжую часть, стараясь остановить автомобиль с его ребенком».

Изменения в законопроекте, которые предлагают депутаты из фракции ЛДПР, вводят два важных уточнения в Семейный кодекс. В первом четко прописываются возможные способы общения между ребенком и тем родителем, который живет отдельно: это личные встречи, телефонные переговоры, текстовые, голосовые и другие сообщения, в том числе в сети Интернет.

«Когда никто из родителей в правах не ограничен и не установлен порядок встреч, каждый имеет право на встречу и общение, — объясняет Мария Кудряшова. — И тут вступают в игру единоличные решения, принятые одной из сторон на основании того, что «второй родитель плохой». Этот закон отвечает, наконец, на вопрос: давать ли ребенку трубку, когда звонит один из родителей, открывать ли ему дверь, отпускать ли встретиться? Проще говоря, он позволяет взрослым людям решать свои взрослые вопросы между собой, не вмешивая в это детей».

Другое уточнение дает второму родителю право видеться с ребенком три часа в неделю, если (или пока) не вынесено решение суда, которое установит другую норму.

«Мы не берем дикие случаи, когда отцы совершали какие-то преступления в отношении детей, но до сих пор не лишены родительских прав — это вопрос правоприменения, — отмечает депутат Сухарев. Мы берем общую картину: нормального добросовестного родителя, который хочет видеть ребенка, но не может. Мы ему позволяем еженедельно видеться с ребенком не менее трех часов. На деле мы видим, что отсутствие общения в течение длительного времени становится губительным для ребенка: он вырастает озлобленным, не знает своего отца (как правило, в таких ситуациях речь идет об общении с отцом), лишается мужского воспитания. Мы выступаем за то, чтобы сохранить семью, за традиционные ценности. Ребенок не должен себя чувствовать обделенным вниманием, тем более отцовским».

Ограничение на общение — это прямое нарушение права родителя быть родителем и права ребенка иметь родителя, считает семейный психолог. В практике эксперта ФАН есть случаи, когда в общении с малышом пытаются ограничить мать — в этих историях инициатива идет, как правило, от семьи отца — любвеобильных бабушек и дедушек и даже новых жен.

Хорошо, если это желание обоснованно: так, Александр Кержаков доказал суду, что его бывшая возлюбленная Екатерина Сафронова нуждается в лечении от наркотической зависимости, и лишил ее родительских прав. Отметим, сейчас футболист повторяет тот же сценарий разрыва отношений с Миланой Тюльпановой.

«Семейные игры — это такая история, где иногда логика и рациональность тонут под слоями эмоций и иррациональных фантазий и суждений, и где, пока ты развяжешь этот клубок из интриг, мнений и правды каждого, ребенок успевает получить множество травм, — считает семейный психолог. Я надеюсь, что этот закон определит правила общения в семьях и инициирует множество других важных обсуждений на эту тему: как именно ограничивать общение, в каких случаях? Стоит ли вообще это делать? Чтобы меньше было историй из серии «а у меня нет папы» — когда папа при этом живет в соседнем доме. Или «ну вообще есть ребенок, но я 20 лет с ним не общаюсь, и теперь он в 23 пришел ко мне знакомиться, я не был против, но мне сказали не приходить». Или бабушек, которые забирают себе детей, считая, что оба родителя не в состоянии его воспитывать…»

Парламентарии считают, что предложенные изменения в Семейный кодекс позволят гарантировать хотя бы минимальное личное общение детей и родителей и сократить злоупотребления со стороны тех, с кем остался жить ребенок.