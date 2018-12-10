Родригез оценил тайный эксперимент Лазарева

Москва, 10 декабря. Российский исполнитель и шоумен Тимур Родригез прокомментировал песню Сергея Лазарева, которую он выпустил под псевдонимом LVS. Родригез отметил, что понимает творческий маневр певца и признался, что тоже регулярно проводит такие эксперименты.

По словам Родригеза, он одобряет поступок коллеги по эстраде. Артист объяснил, что публика всегда предвзято относится к исполнителю. Однако многие звезды не решаются на такой шаг, думая, что поклонники не оценят. Родригез добавил, что творческим натурам такие маневры необходимы для профессионального роста.

«Я эти эксперименты провожу регулярно», — добавил Родригез в комментарии «Пятому каналу».

Шоумен рассказал, что записал много песен не под своим именем. Многие «выпадают в осадок», когда узнают настоящего исполнителя, поделился Родригез.