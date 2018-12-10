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Общество

Назван топ-10 самых популярных устройств Apple в мире

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Назван топ-10 самых популярных устройств Apple в мире

Москва, 10 декабря. Эксперты выбрали десятку самых популярных в ноябре устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS.

Специалисты бенчмарка AnTuTu протестировали устройства и составили топ-10 самых популярных устройств Apple в мире.

Первое место в рейтинге занял планшет Apple iPad Pro с экраном диагональю 12,9 дюйма и рейтингом 99%. На втором месте расположился Apple iPad Pro с экраном диагональю 9,7 дюйма. Тройку лидеров замыкает iPhone SE, который был представлен публике два года назад.

Назван топ-10 самых популярных устройств Apple в мире

Четвертого места удостоился iPod Touch шестого поколения, пятого — iPad Mini 2, сообщил News.ru.

Назван топ-10 самых популярных устройств Apple в мире

В десятку популярных iOS-девайсов попали также планшеты iPad Air 2 и iPad Pro с экраном диагональю 10,5 дюйма и смартфоны iPhone 5s, iPhone 6s Plus и iPhone 6.  Примечательно, что iPhone из новой линейки не удалось попасть в список.

Автор: Данила Копп
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