Назван топ-10 самых популярных устройств Apple в мире

Москва, 10 декабря. Эксперты выбрали десятку самых популярных в ноябре устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS.

Специалисты бенчмарка AnTuTu протестировали устройства и составили топ-10 самых популярных устройств Apple в мире.

Первое место в рейтинге занял планшет Apple iPad Pro с экраном диагональю 12,9 дюйма и рейтингом 99%. На втором месте расположился Apple iPad Pro с экраном диагональю 9,7 дюйма. Тройку лидеров замыкает iPhone SE, который был представлен публике два года назад.

Четвертого места удостоился iPod Touch шестого поколения, пятого — iPad Mini 2, сообщил News.ru.

В десятку популярных iOS-девайсов попали также планшеты iPad Air 2 и iPad Pro с экраном диагональю 10,5 дюйма и смартфоны iPhone 5s, iPhone 6s Plus и iPhone 6. Примечательно, что iPhone из новой линейки не удалось попасть в список.