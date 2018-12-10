Медведев утвердил ограничения на продажу алкоголя с высоким содержанием этилового спирта

Москва, 10 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление Минпромторга, которое ограничивает продажу спиртосодержащих напитков. Согласно документу, алкоголь с содержанием этилового спирта более 28% не должен продаваться дешевле розничной цены на водку, ликер и другие крепкие напитки.

«Также устанавливается запрет на розничную продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания», — сообщает пресс-служба правительства.

В кабмине пояснили, что данные ограничения не распространяются на средства для мытья окон и другую непищевую спиртосодержащую продукцию.

Ранее сообщалось, что ФАС поддержала предложение депутатов клеить на бутылки со спиртным этикетки «Алкоголь убивает». В ФАС подчеркнули, что введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного.