Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Путин обсудит с правозащитниками искоренение насилия в тюрьмах
Читать Новость
Общество
  /  Обновлено: 

Медведев утвердил ограничения на продажу алкоголя с высоким содержанием этилового спирта

78
0 Оставить комментарий

Медведев утвердил ограничения на продажу алкоголя с высоким содержанием этилового спирта

Москва, 10 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление Минпромторга, которое ограничивает продажу спиртосодержащих напитков. Согласно документу, алкоголь с содержанием этилового спирта более 28% не должен продаваться дешевле розничной цены на водку, ликер и другие крепкие напитки.

«Также устанавливается запрет на розничную продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания», — сообщает пресс-служба правительства.

В кабмине пояснили, что данные ограничения не распространяются на средства для мытья окон и другую непищевую спиртосодержащую продукцию.

Ранее сообщалось, что ФАС поддержала предложение депутатов клеить на бутылки со спиртным этикетки «Алкоголь убивает». В ФАС подчеркнули, что введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.