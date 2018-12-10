ЦБ России выпустил памятную монету к 25-летию Конституции РФ

Москва, 10 декабря. Центральный банк России выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей «25-летие принятия Конституции Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным пресс-службы, общий тираж монеты составит 1 млн штук. Отмечается, что на одной стороне монеты изображена раскрытая книга с рисунком герба России на левой странице и надписью «Конституция Российской Федерации» на правой странице.

В регуляторе напомнили, что данная монета является легальным денежным средством на территории России и обязательна к приему по номиналу в различные виды платежей без каких-либо ограничений.

Напомним, 12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года данная дата по указу главы страны стала государственным праздником.