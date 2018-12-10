ВСУ обречены, партизаны раскрыли места их дислокации: ФАН публикует эксклюзивные данные из Донбасса

Донбасс, 10 декабря. К корреспонденту Федерального агентства новостей, работающему в Донбассе, обратилась инициативная группа жителей подконтрольных украинской армии районов Донецкой и Луганской областей. Люди, уставшие от войны, собрали воедино известные им места дислокации украинских подразделений, а также передали сведения о проводимых ВСУ учениях в Донецкой области. Подробнее — в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.

В целях безопасности имена и места жительства инициаторов обращения не раскрываются. Единственное, что разрешили озвучить сами обратившиеся, что действуют партизаны под руководством уже известного по неоднократным публикациям в СМИ жителя подконтрольного ВСУ Северодонецка Луганской области Игоря (имя изменено в интересах безопасности).

Коротко о мотивах

«В моей команде с прошлого года прибыло. Бесперспективность этой войны, поверьте, уже понимают абсолютно все, даже сами украинские солдаты и офицеры. Более того, скажу вам, что мне регулярно поставляют сведения еще и несколько человек из числа военнослужащих украинской армии, чьи подразделения входят в состав оперативно-тактических группировок «Север» и «Восток», — сообщил информатор ФАН.

Что касается мотива подобных действий и ответа на вопрос, не считает ли информатор ФАН слив информации о местах дислокации подразделений ВСУ предательством Украины, Игорь ответил так:

«Это не предательство, это, наоборот, спасение жизней солдат по обе стороны конфликта. Если киевское руководство будет знать, что позиции их войск известны противнику, известны места расположения полевых складов и складов РАВ (ракетно-артиллерийских вооружений. — Прим. ФАН), не будет и войны. Поскольку наступать в таких случаях — это самоубийство».

Согласно логике обратившегося, даже если, несмотря на все старания его команды, украинские войска получат приказ к наступлению на ДНР и ЛНР, в таком случае у самих украинских военнослужащих будет больше мотивации сбежать с поля боя или саботировать приказ: бойцы ВСУ будут понимать, что они у противника как на ладони.

Морские учения

22 ноября, за несколько дней до провокации ВМСУ в Керченском проливе, на побережье Азовского моря состоялись учения ВСУ, которые прошли в районе Мариуполя. Это были учения реактивной артиллерийской батареи по противодействию морскому десанту. Штаб Операции объединенных сил (ООС) обнародовал информацию об этих учениях, но не всю.

Как свидетельствует источник корреспондента ФАН, в зону проведения учений были доставлены четыре установки реактивных систем залпового огня «Ураган» (РСЗО 9К57), которые находились в районе Мариуполя в нарушение минских соглашений и вне зон отвода техники. Кроме того, в учениях была задействована беспилотная авиация и вертолеты Ми-8, гусеничные плавающие транспортеры ПТС-2 и автомобильная техника — КамАЗ аэрозольной маскировки.

Перемещение техники

В тот же период, с 21 по 23 ноября, источники наблюдали в районах Мариуполя и села Донское Волновахского района перемещение шести колонн военной техники ВСУ к линии фронта. Первая партия состояла из трех колонн, в составе которых прошли более 170 единиц автомобильной военной техники и более 30 единиц бронированных машин из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Двигались колонны по направлению из поселка Михайловка в сторону Мариуполя.

Еще три колонны прошли из тыла ВСУ у поселка Ильинка в сторону поселка Донское Волновахского района Донецкой области. В составе колонн насчитано более 40 единиц автомобильной военной техники и десять бронированных машин.

Военные объекты, склады и места дислокации подразделений ВСУ

ОТГ «Север»

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки украинских войск «Север» (зона ответственности народной милиции ЛНР. — Прим. ФАН) выявлены следующие военные объекты.

— В поселке Бараниковка расположена 169-я передвижная ремонтно-техническая база ВСУ.

— В селе Пурдовка Новоайдарского района Луганской области дислоцирован 130-й отдельный разведывательный батальон военной разведки Украины, который входит в состав сухопутных войск.

— В селе Травневое (зона ответственности народной милиции ДНР. — Прим. ФАН) дислоцирована седьмая рота третьего механизированного батальона 72-й механизированной бригады украинской армии.

ОТГ «Восток»

В зоне дислокации подразделений оперативно-тактической группировки «Восток», по данным источников жителя Северодонецка из штаба ОТГ, расположены следующие военные объекты и позиции.

— Командный пункт 56-й отдельной мотопехотной бригады расположен в поселке Калиново, командно-наблюдательный пункт 21-го отдельного мотопехотного батальона той же 56-й бригады в поселке Водяное.

— Пункт управления 38-го зенитно-ракетного полка расположился в селе Мемрик, сами подразделения 38-го зенитно-ракетного полка дислоцированы в Доброполье, первая зенитно-ракетная батарея из состава полка находится в Касьяновке.

— В районе треугольника поселков Гродовка, Ивановка и Миролюбовка находится вторая зенитно-ракетная батарея 1084-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 11-го зенитно-ракетного полка.

— В свою очередь 771-й отдельный зенитно-ракетный дивизион дислоцирован в поселке Тополиное, гаубичный самоходный артиллерийский дивизион 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 148-й отдельный гаубичный артиллерийский дивизион 81-й отдельной аэромобильной бригады — в поселке Кременевка.

Вдоль Азовского побережья в населенных пунктах и близ них, по данным источников, расположились следующие военные объекты и позиции.

— В поселке Азовское находится 66-й отдельный гаубичный артиллерийский дивизион 406-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

— Тыловой пункт управления 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, реактивная батарея 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и второй гаубичный самоходный артиллерийский дивизион первой отдельной танковой бригады ВСУ: все эти подразделения расположились в районе поселка Мангуш к западу от Мариуполя.

— Подразделения 808-го отдельного понтонно-мостового полка дислоцируются в курортном поселке Мелекино. Недалеко от него, в поселке Портовское, дислоцирован зенитно-ракетный артиллерийский дивизион и ремрота 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Еще немного об объектах в зоне ответственности украинской ОТГ «Восток»

— В городе Доброполье Донецкой области находится склад горюче-смазочных материалов оперативно-тактической группировки «Восток».

— В поселке Тарамчук Марьинского района расположился взводный опорный пункт первой отдельной танковой бригады.

— А в селе Надежденка Покровского района Донецкой области выявлены позиции первой зенитно-ракетной артиллерийской батареи 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

— Реактивный дивизион первой отдельной танковой бригады расположен в Малиновке.

— На юге Донецкой области в поселке Гранитное находится опорный пункт второго горно-штурмового батальона 128-й горно-штурмовой бригады.

В заключение отметим, что, пока готовился данный материал, официальный представитель Вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин выступил с экстренным заявлением о подготовке ВСУ к наступлению на мариупольском направлении. В своем заявлении полковник назвал силы и средства украинских подразделений, часть информации о которых была предоставлена народным сопротивлением из подконтрольных ВСУ районов Донецкой и Луганской областей и названа выше. Лидер группы Игорь пообещал, что в ближайшее время продолжит добывать и передавать информацию военного характера об украинских войсках.