Росфинмониторинг выявил более 4 тысяч офшорных компаний россиян

Москва, 10 декабря. Росфинмониторинг в ходе расследования «панамского дела» выявил более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний. Также ведомство получило данные от иностранного центра о том, что на счет племянника бывшего губернатора в заграничном банке поступили 15 млн долларов. Об этом сообщил глава управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

По словам Андреева, информацию о подозрительных переводах предоставили иностранные коллеги. На счет 24-летнего гражданина России были переведены 15 млн долларов, которые вызвали подозрения у местной финансовой разведки. Также отмечается, что изначально деньги были внесены на российский счет племянника экс-губернатора.

«Из подразделения финансовой разведки иностранного государства мы получили информацию о крупных активах 24-летнего гражданина России в зарубежном банке», — сказал Андреев в ходе выступления в НИУ ВШЭ.

Представитель ведомства не стал называть страну, предоставившую информацию, а также фамилию бывшего чиновника. Представитель Росфинмониторинга сообщил, что в ходе расследования «панамского дела» ведомству удалось выявить более 4 тысяч подконтрольных гражданам России офшорных компаний.