Распустили вы их: в Израиле упрекнули Россию в слишком мягком отношении к Украине

Москва, 10 декабря. У России был идеальный повод поставить Украину «на место» в то время, когда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, добавив, что мягкая реакция Москвы привела к инциденту в Керченском проливе.

Экс-глава израильской спецслужбы напомнил, что мирных людей, которые находились на борту российского «Норда» арестовали по надуманному предлогу, что значительно осложнило отношения Москвы и Киева.

«Что сделала Россия, когда пиратски похитили ее рыбаков? Это был идеальный случай для того, чтобы поставить Украину на место», — отметил он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В своей речи израильский дипломат упрекнул Россию в слишком мягком отношении к Украине. По мнению Кедми, недостаточно жесткая реакция Москвы на произошедшие в Азовском море события привела к тому, что Украина продолжила наращивать враждебность и провокационность по отношению к России, что и привело к инциденту в Керченском проливе.

«Распустили вы их, не отреагировали и не собираетесь реагировать… Россия должна четко высказать свою позицию, и нет никакой гарантии, что эта позиция будет услышана, просто положение обязывает. Всем абсолютно наплевать, что там было, важно, что это можно использовать против России», — заявил Кедми.

В связи нарастанием антироссийской политики экс-глава израильской спецслужбы призвал РФ разговаривать с «бандитом» на понятном ему языке для того, чтобы недружественные действия в отношении Москвы не повторялись в дальнейшем.

«С бандитами нужно разговаривать на том языке, который они понимают. Каждый должен получить по заслугам, тогда этого не будет», — констатировал он.

Напомним, украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море в марте текущего года, пишет «Газета.ru». Москва была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной.

Несмотря на произошедшее, 25 ноября Киев продолжил недружественные шаги в отношении Москвы, направив корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» в территориальные воды России. Суда, нарушив госграницу, игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. Кроме того, некоторым категориям российских граждан был запрещен въезд в страну.