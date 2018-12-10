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Россия

Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

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Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

Горки, 10 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал указ о расширении перечня жизненно важных лекарств. Теперь в список входят 735 наименований. Об этом глава правительства заявил в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам Медведева, ранее в интервью телеканалам он рассказал о том, что в перечне жизненно важных лекарств 699 препаратов. Тогда же глава правительства отметил, что список будет расширяться.

«Хочу сообщить о том, что я подписал решение о его расширении до 735 позиций», — сообщил глава кабмина РФ.

Медведев отметил, что в список включены как новые лекарства, так и дополнительные лекарственные формы. Всего перечень пополнился на 36 позицией, в том числе в список включено одно дорогостоящее лекарство.

Автор: Софья Куликова
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