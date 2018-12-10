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Общество

«Симуляция борьбы с коррупцией»: учитель раскритиковал идею о запрете подарков для педагогов и врачей

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«Симуляция борьбы с коррупцией»: учитель раскритиковал идею о запрете подарков для педагогов и врачей

Москва, 10 декабря. Заслуженный учитель России Александр Снегуров раскритиковал инициативу министерства труда и социальной защиты РФ о запрете подарков для врачей и педагогов.

Снегуров назвал распространение антикоррупционных стандартов на бюджетников «оскорбительным» для профессионалов, которые работают в сфере медицины и образования.

«Это симуляция борьбы с коррупцией. Видимо, связано с этим данное предложение… Не там они ищут», — заявил он в беседе с «Пятым каналом».

Он подчеркнул, что бороться с коррупцией нужно, но не следует «маскрировать» ее подобными инициативами. Педагог отметил, что учителям и медикам никто не дарит яхты, телефоны, путевки на курорты или дачи.

«Я считаю, что это вносит разлад во взаимоотношение педагогов, детей и родителей», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России врачам, педагогам могут запретить принимать подарки, кроме цветов и канцелярской продукции. Глава департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак сообщил, что в конце прошлого месяца правительство внесло в Госдуму РФ законопроект, который распространит антикоррупционные стандарты на бюджетников.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что будет голосовать против данного предложения. Он, напомнив про составленный Генпрокуратурой вместе с психологами собирательный портрет коррупционера, отметил, что врачи и учителя совсем не подходят под эту категорию. 

Автор: Данила Копп
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