Опубликован график отключения аналогового телевещания в России

Москва, 10 декабря. Министерство связи России опубликовало график отключения аналогового телевещания, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2019 году Россия переходит с аналогового на цифровое вещание. Населению страны будет предоставлен бесплатный набор из 20 телеканалов высокого качества, в частности, Первый канал, «Россия 1», СТС, «Домашний», «Пятница», «Культура», «Россия 24», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ТНТ, «Муз-ТВ» и другие. Отмечается, что ранее некоторые каналы из этого пакета были представлены только в платном варианте.

В Минсвязи добавили, что переход на цифровое телевидение в Чечне, Магаданской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Ярославской и Тульской областях произойдет 11 февраля. 15 апреля аналоговое ТВ прекратит вещание в Республике Мордовии, Амурской области, Ямало-Ненецком автономном округе, столице и Московской области, а также еще в 15 регионах страны.

Летом, 3 июня, переход будет осуществлен в 57 российских регионах, в частности, Петербурге, Крыме, Приморском крае и других субъектах страны.