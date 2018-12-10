«А Чебурашке уши оторвем!»: украинские националисты объявили войну детским игрушкам из РФ

Власти сразу нескольких регионов Украины одобрили инициативу местных крайне правых организаций по изъятию из свободной продажи детских игрушек производства Российской Федерации, которые тем или иным образом «пропагандируют идеи Русского мира».

Только за последние несколько дней в результате рейдов так называемого «культурного десанта» запрещенных в РФ группировок «Правый сектор»1, «Национальные дружины» и «Тризуб Степана Бандеры» по ряду магазинов крупные торговые сети и даже небольшие павильоны недосчитались товара на сотни тысяч гривен.

Продавцов игрушек с российской символикой теперь ждет уголовное преследование по обвинению в сепаратизме и даже измене родине, а украинские спецслужбы обещают всерьез заняться покупателями. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Владелице магазинчика «Солнышко» (название изменено. — Прим. ФАН) из небольшого городка в Черниговской области Валерии С. грозит штраф в размере 200 тысяч гривен (450 тысяч рублей), а поставщикам ее товара — тюремное заключение на срок до двух лет.

И все из-за того, что ворвавшиеся в торговое помещение люди в засаленной камуфляжной форме с шевронами «Правого сектора» обнаружили на прилавках игрушечные автомобили с символикой российских спецслужб, а в подсобном помещении — фигурки былинных богатырей и красноармейцев. На упаковки игрушек был нанесен штрих-код Российской Федерации.

«Наш магазин продает такие машинки и солдатиков вот уже пять лет, и до недавнего времени проблем с законом у нас не было, — рассказала Валерия корреспонденту ФАН. – Теперь же приходят какие-то люди [было употреблено нецензурное слово], говорят, что «не позволят забивать детям голову кремлевской пропагандой», и уничтожают товар, который, между прочим, был ввезен на Украину легально».

При этом штатный юрист магазинчика с горькой иронией заявил, что в данном случае закон оказался на стороне «патриотов». Похоже, это действительно так. В рамках введенного в конце ноября в десяти украинских областях военного положения чиновники местных администраций фактически санкционировали борьбу с товарами из РФ, а особенно детскими игрушками и елочными украшениями. Порой дело доходит до смешного.

Например, в Сумской области «патруль» «Правого сектора» обнаружил на рыночной раскладке гирлянду семидесятых годов, первое звено которой было украшено изображением Спасской башни, а последнее было увенчано надписью «Край родной — Россия».

Помимо прочего, в соседней Харьковской области к «вражескому контенту» были причислены Чебурашка и Дед Мороз.

«Эти мифические (!) герои являются порождением чуждой нам культуры, — заявил местный чиновник, являющийся по совместительству членом «Национальных дружин». — Пусть ни у кого не возникает сомнений: в условиях военного времени мы уничтожим всех этих сепаратистских Дедов Морозов, а Чебурашке уши оторвем!»

Потом он в агрессивной манере рассказал, что ждет тех, кто будет продавать «москальские символы».

«Это может показаться маразмом, но так называемый «закон о военном положении» полностью развязывает руки и без того чувствующим себя хозяевами ситуации украинским радикалам, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей адвокат Андрей Евдокименко. — С подачи действующей власти они не только конфискуют с прилавков игрушки, но и проводят потом их показательное уничтожение. А владельцев магазинов и продавцов действительно пугают отнюдь не мифическим тюремным заключением. На этом фоне напуганные люди уже не смогут подвергнуть критике намерение тех же националистов заменить Чебурашку каким-нибудь Покемоном, а Деда Мороза — Санта Клаусом или даже Дартом Вейдером».

Это мнение разделяют и другие эксперты.

«Многие игрушки, попавшие под запрет украинских радикалов, произведены не только в России, но и, в частности, в Китае или Турции, — подчеркнул киевский экономист Юрий Марчук. — Однако в эти тонкости «блюстители культуры и моральной чистоты украинцев» предпочитают не вдаваться. Но вот ведь что стоит знать европейскому сообществу, куда так хочет интегрироваться нынешний Киев: объявив войну упомянутым детским игрушкам, радикалы начали целенаправленную операцию по оглуплению самих детей. Сейчас Украине нужны универсальные солдаты, робокопы и зомби».

1 Организация запрещена на территории РФ.