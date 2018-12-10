Стесняться уже нечего: в РФ пообещали Киеву косовский сценарий НАТО в ответ на блицкриг в Донбассе

Киев готовит наступление на юге Донецкой народной республики 14 декабря и планирует завершить его на следующий день. Об этом сообщил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, разведка Донецкой народной республики получила «неопровержимые доказательства подготовки Вооруженными силами Украины наступления на мариупольском направлении».

«Цель планируемого наступления — захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль на участке между ДНР и РФ в районе населенных пунктов Коньково и Холодное», — сообщил Эдуард Басурин.

Он отметил, что ударная наступательная группировка ВСУ насчитывает более 12 тысяч человек, более 50 танков, 40 РСЗО «Град» и более 180 минометов.

Выход на границу с Россией Киев планирует силами четырех бригад, дислоцированных в районе Новоазовска. Батальон «Азов» будет участвовать в операции в качестве заградительного отряда.

«За несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами. Не исключено, что с применением беспилотных летательных аппаратов, приспособленных для сбрасывания мин и ручных гранат. В результате должен произойти выброс отравляющих веществ. По имеющейся у нас информации, диверсия должна произойти на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича, где хранятся значительные запасы аммиака», — рассказал представитель управления Народной милиции ДНР.

Ответственность за химическое заражение, которое может составить до 15 квадратных километров, Украина намерена возложить на ДНР, чтобы иметь повод для начала агрессии против республики, отметил Эдуард Басурин.

Прокомментировать эти данные Федеральное агентство новостей попросило полковника запаса Игоря Коротченко, главного редактора журнала «Национальная оборона» и члена Общественного совета при Минобороны РФ.

«Очередные провокации со стороны Украины сегодня — наиболее вероятный сценарий, потому что Петру Порошенко нужно либо отменить президентские выборы, либо дополнительно обеспечить себе некие преференции политического плана в глазах националистически настроенных избирателей. Киев может пойти на блицкриг в Донбассе. То, что сообщил Эдуард Басурин, вполне реально. И если начнется украинское наступление, бои будут достаточно упорные и кровопролитные, потому что ДНР и ЛНР будут ожесточенно сопротивляться», — заметил Игорь Коротченко.

По его словам, без реакции Российской Федерации в этом случае не обойдется.

«При любом раскладе мы обязаны не допустить геноцида русского населения в Донбассе. У России есть все необходимые средства для политической и — при необходимости — военной поддержки ДНР. Стесняться нам уже нечего. Запад и Киев давно сбросили маски. И факт масштабной операции Украины против Донбасса автоматически приведет к проведению операции по принуждению Украины к миру путем нанесения ударов высокоточным оружием по местам скопления украинских группировок, начавших агрессию против ДНР», — подчеркнул Игорь Коротченко.

Член Общественного совета при Минобороны РФ считает, что в случае наступательной операции Киева в Донбассе Москва будет руководствоваться теми же принципами, которыми руководствовалась НАТО при косовской операции 1999 года «со всеми вытекающими последствиями».