«Самые честные выборы». Часть 11: «Самолет для кролика» и другие электоральные фокусы

Если кто-то думает, что разборки по итогам прошедших в США 6 ноября так называемых промежуточных выборов уже завершились, должен вас разочаровать и одновременно приободрить — это не так, наш сериал продолжается.

И вновь, как и в предыдущей серии, я расскажу о нарушениях, которые происходили на всей территории США.

Особенно меня смущало то, что у нас называется «расхождением между результатами в протоколах с участков и данными, введенными в ГАС «Выборы». Проще говоря: целый ряд кандидатов, реально лидировавших и по сути победивших в ночь выборов, утром неожиданно… проиграли. В общем, что-то похожее на ситуацию в Приморье в сентябре 2018 года, когда после «досчета» последнего 1% бюллетеней фамилия победителя резко поменялась.

Примеры?

Штат Монтана. Здесь в итоге победил действующий сенатор-демократ Джон Тестер (в кампании его представляли как «вымирающий типаж сельского демократа»), хотя в ночь голосования он отставал на 2% от своего соперника. Однако некое чудо помогло: 15,5 тысяч голосов решили исход дела и республиканец Мэтт Розендэйл (миллионер-ковбой без единой коровы) в Сенат прорваться не смог.

Может быть, потому, что губернатор штата — демократ Стив Буллок?

Идем дальше — Аризона. По итогам голосования с небольшим отрывом здесь побеждала республиканская конгрессвумен Марта Максалли. Ее даже успел поздравить Дональд Трамп и руководство Республиканской партии! Конечно: на тот момент 99% всех бюллетеней в штате было подсчитано и оставались лишь бюллетени, отправленные по почте из других уголков Америки.

И что вы думаете? Почему-то «вдруг» все эти «письма счастья» были нарисованы словно под копирку: преимущество Максалли в 17 000 голосов оказалось полностью нивелированным, и к завершению следующего дня демократка Кирстен Синема вырвалась вперед с отрывом в 9 000 голосов.

Представляете? Под занавес подсчета вбросить сразу 25 тысяч голосов за кандидата?!

Нужна подсказка: пожалуйста — мэр столицы и крупнейшего города штата, Финикса — демократ Грэг Стэнтон.

Нехорошо как-то, некрасиво…

Дальше? Штат Флорида, чемпион этого года по числу нарушений и «самым грязным выборам». Здесь кандидат в сенаторы республиканец Рик Скотт выиграл у демократа Билла Нельсона с отрывом в 0,26%. И то — только потому, что был губернатором, и пытался как мог защитить свою победу. И это не преувеличение.

Во-первых, отделение Демократической партии во Флориде просило избирателей присылать бюллетени уже после завершения дня голосования, что напрямую нарушает законы штата. Были подделаны бланки бюллетеней, ФБР занимается расследованием этой махинации. Это — реальный факт.

Но был и другой, абсолютно скандальный факт — и это «во-вторых»: председатель местного избиркома в округе Броуард — демократка — решила «помочь своим». И это при том, что власти штата направили в округ дополнительных наблюдателей из-за плохой организации выборов здесь в прошлом. Но ее это не остановило: в ночь подсчета голосов она заполнила дополнительно 93 000 бюллетеней, которые ее помощница утром привезла в избирком.

Предлагаю еще раз перечитать внимательно, так сказать, «по слогам». Не верится? Это не мы придумали; кое-что даже в СМИ попало.

Но знаете, что здесь самое интересное? Это не помогло! Для победы демократу все равно не хватило 15 тысяч голосов.

Продолжим. Про выборы в Калифорнии я уже писал — о толпах мигрантов, которые стабильно выбирают демократов. Однако будем объективны — рыло в пуху и у их основных соперников.

Приведу пример.

Выборы в Палату представителей Конгресса США в 50-м избирательном округе Калифорнии выдались особенно жаркими: республиканцу и действующему конгрессмену с 2009 года Дункану Хантеру противостоял бывший иммигрант Аммар Кампа-Наджар. Хантеру удалось набрать 54,2% голосов против 45,8% у Аммара.

Разрыв приличный, скажете вы: тогда в чем же скандал?

Ну, ни в чем — если не считать того факта, что Хантер выставлял соперника в качестве радикального исламиста, хотя тот на самом деле христианин.

Но настоящий скандал — в том, что вот уже больше года ФБР расследует дело Хантера и его жены Маргарет; при этом силовики допрашивают бывших помощников депутата и даже членов его семьи. В конце августа был обнародован 47-страничный обвинительный акт, описавший Хантеров как семью, которая жила не по средствам, незаконно используя средства избирательной кампании для поддержания своего роскошного образа жизни.

«В течение соответствующего периода Хантеры потратили значительно больше, чем заработали», — говорится в обвинительном заключении, которое ссылается на более чем 1000 банковских выписок семьи за семь лет.

В центре обвинения — жена Хантера, которая оказалась также высокооплачиваемым сотрудником штаба своего супруга (потому что семье «нужны дополнительные деньги», как говорится в обвинительном заключении).

В общем, если вы еще не поняли, то все оказалось просто: собирая деньги «на выборы», значительную часть средств супруги тратили на свои личные нужды. Например, на видеоигры. 25 тысяч долларов — на семейные каникулы в Италии, на Гавайях, в Лас-Вегасе, Лондоне. 15 тысяч долларов — на билеты на самолет для семьи, друзей и даже домашнего животного — кролика.

Хантер и его жена использовали средства кампании даже для покупок таких мелочей, как леденцы. При этом республиканцы маскировали свои покупки как «прочие расходы» и «мероприятия в рамках проведения кампании». Один из самых диких случаев — покупка одежды для семьи в гольф-клубах, «чтобы о покупке можно было ложно сообщить казначею как о «мячах для раненых солдат».

И последние два штриха.

Когда Хантер предстал перед судом, он решил спрятаться за своей женой, обвинив ее в незаконных расходах. Это — раз. Достойный человек, ничего не скажешь.

Ну и во-вторых, коллеги-республиканцы довольно длительное время уговаривали Хантера отказаться от переизбрания. Безуспешно. Имидж, честь и совесть партии ему оказались не так важны, как кресло в Конгрессе. Другой вопрос — как долго ему удастся затягивать разбирательство. Он, впрочем, и избран-то он всего на два года. Время пролетит и не заметишь. Так вот, «короткими перебежками», он уже девять лет проработал конгрессменом.

А хотите еще смешного? С 2009 по 2013 годы Дункан Дуэйн Хантер представлял в Конгрессе 52-й округ Калифорнии, унаследовав его (в прямом смысле слова) от своего отца, Дункана Ли Хантера. Тот 16 лет «грел» его для сына, а суммарно прослужил народным депутатом вообще 28 лет!

Династия. Трудовая…

И кстати — думаете, это все о калифорнийских электоральных разборках? Как бы не так! Подробности — в следующей серии.

«Самые честные выборы». Часть 10: Америка выбрала бордель и его хозяина

«Самые честные выборы». Часть 9: Миссисипи — кого не успели публично «повесить», просто уволили

«Самые честные выборы». Часть 8: ФБР помогут подсчитать голоса на родине вице-президента США

«Самые честные выборы». Часть 7: Как штат Аризона нарушил федеральный закон и выбрал атеистку-бисексуала

«Самые честные выборы». Часть 6: Кто на самом деле выбирает демократов на родине Никсона и в вотчине Рейгана?

«Самые честные выборы». Часть 5: Граждан США лишают права голоса в пользу нелегалов

«Самые честные выборы». Часть 4: Мигранты, деньги и практически два ствола

«Самые честные выборы». Часть 3: Подвозы и вбросы

«Самые честные выборы». Часть 2: «Синяя жара» во Флориде

«Самые честные выборы». Часть 1: Теория и практика большого электорального взрыва в США