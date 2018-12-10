«Привычные страшилки»: эксперт объяснил слухи о «русской руке» на протестах в Париже

Москва, 10 декабря. Протесты так называемых «желтых жилетов» в Париже поддержали во многих странах, однако в очередной раз возникли слухи о так называемой «русской руке». Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш объяснил, кому это выгодно.

Акцию протеста «желтых жилетов» поддержали в Германии, Черногории, Бельгии, Сербии, Нидерландах и даже в Ираке. Однако параллельно в очередной раз появились слухи о некой «русской руке» на этой акции. Эксперт объяснил, что это попытка политизировать происходящее во Франции.

«Во всем, конечно, всегда можно попытаться обвинить твоих противников, в том, что они являются пособниками России — политизировать ситуацию, продать, — приводит слова Коктыша «Царьград». — Заодно укреплять привычные меры, привычные страшилки. То есть ситуация понятна, это выгодно тем, кто громче всех кричит о «русской руке» — кто на самом деле делает ставки на французские беспорядки».

Он пояснил, что таким образом, возможно, организаторы беспорядков пытаются отвести от себя подозрения, используя уже неоднократно задействованное клише о неком «российском вмешательстве», какие-либо доказательства которого ни разу не были представлены — ни после референдума о Brexit в Британии, ни после президентских выборов в США.

Эксперт отметил, что у протестов в Париже есть и «стейкхолдеры», которые заинтересованы, в частности, в выходе страны из НАТО и ЕС, которого требуют некоторые участники акции. В качестве одного из таких заинтересованных лиц Коктыш назвал американского президента Дональда Трампа.