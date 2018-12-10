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«Слепы, глухи и немы»: Эрдоган раскритиковал реакцию Запада на протесты во Франции

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«Слепы, глухи и немы»: Эрдоган раскритиковал реакцию Запада на протесты во Франции

Анкара, 10 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в необъективности западную прессу и правозащитников по отношению к протестам во Франции.

В середине октября во Франции стартовали акции протеста, причиной которых стало решение правительства о повышении налога на бензин. Протестное движение получило название «желтые жилеты». В конечном итоге протестные акции переросли в уличные беспорядки и столкновения с полицией. За несколько последних дней в результате беспорядков был разгромлен центр Парижа.

В 2013 году в Турции прокатилась волна протестов, которая была вызвана решением властей Стамбула, вырубить парк Гези в районе центральной площади Таксим. Половина провинций Турции, а также турки, которые проживают на территории стран ЕС. Позднее протестное движение было обращено против политики турецкого правительства.

Президент Турции подчеркнул, что правозащитники, которые активно поддерживали протестные акции против вырубки парка Гези, «слепы, глухи и немы в Париже», а мировые СМИ необъективно освещают протесты «желтых жилетов».

«Те правозащитники, которые активно работали на Гези-протестах, в Париже молчат, они слепы, глухи и немы. Мировые СМИ не показывают объективно то, что происходит во Франции», — сказал Эрдоган

Он также напомнил, что западные правозащитники вест мир «подняли на ноги» во время протестов в Стамбуле в 2013 году. Президент Турции добавил, что мировые СМИ должны показывать правду о протестах во Франции, однако они этого не делают.

«Но они не показывают, потому что они нечестные», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что после протестов во Франции Запад не имеет права давать Турции уроки демократии и прав человека.

Автор: Артем Никулин
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