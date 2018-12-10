Названы имена девяти человек, попавших под санкции ЕС из-за выборов в Донбассе

Брюссель, 10 декабря. Евросоюз ввел санкции в отношении девяти человек за «организацию и проведение» выборов в ДНР и ЛНР. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале союза.

Под ограничения со стороны европейских государств попал глава ЛНР Леонид Пасечник. Санкции коснулись глав Народных советов ДНР и ЛНР: Владимира Бидевку и Дениса Мирошниченко. В «черный список» Евросоюза также внесены члены центральных избирательных комиссий республик Донбасса: председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко, зампредседателя ЦИК ДНР Алексей Найденко, секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, заместитель главы ЦИК ДНР Максим Свидченко, секретарь ЦИК ЛНР Екатерина Терещенко.

В заявлении Совета ЕС также отмечается, что санкции в отношении девяти граждан республик Донбасса вступают в силу с момента их публикации. Общее количество лиц, внесенных в санкционный список Евросоюза, теперь составляет 175. Те, кто внесен в «черный список» ЕС, не могут посещать страны Евросоюза, а их счета в европейских банках будут заморожены в случае обнаружения.

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР состоялись выборы глав республик и депутатов Народных советов. Наблюдатели, присутствовавшие на выборах, отмечали, что день голосования прошел в соответствии с демократическими принципами и без серьезных нарушений. Несмотря на это, Киев и страны Запада не признают выборы в Донбассе и считают их нарушающими условия минских соглашений.