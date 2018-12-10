«Губернаторских мечтаний нет, есть планы и задачи»: глава Псковщины рассказал о ситуации в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на прошлой неделе стал героем российских социальных сетей — просто сообщив в своих аккаунтах, что по его распоряжению узнику нацистских лагерей, который тридцать лет жил на вокзале, будет приобретена квартира со всеми удобствами.

Жизнь круче любой выдумки — и можно решать реальные проблемы людей

— Михаил Ведерников сегодня один из немногих губернаторов в России, кто очень активно о себе рассказывает в социальных сетях на постоянной основе. Причем это началось еще в ваш «догубернаторский» период.

— Нас таких много. Посмотрите на Антона Алиханова (губернатор Калининградской области) и Максима Решетникова (губернатор Пермского края).

— На Алиханова я подписан, про Решетникова был не в курсе. Он тоже активен?

— Это еще мягко сказано. Он даже прямые линии проводит через свой Instagram.

— У этой открытости есть, наверняка, и обратная сторона? Пишут же обидные комментарии, личными сообщениями жесткую «правду-матку» отправляют. Так?

— Конечно.

— Обидно бывает, когда это несправедливо?

— Ну вот смотрите. История про дедушку Михаила Лобанова, живущего на станции Выдумка Новосокольнического района — из этой серии.

В 80-х годах у Михаила Ивановича — узника фашистских лагерей — сгорел дом. Тогда администрация района и РЖД оказали ему адресную помощь как погорельцу, но в силу каких-то причин свой дом он так и не достроил. И стал жить, как пишут в соцсетях, «на вокзале».

На самом деле — это привокзальное помещение, в котором он сейчас живет, было получено в качестве служебного жилья в бытность когда его жена работала начальником станции. Тогда они вместе с тремя дочерьми жили в двух флигелях. Сейчас Михаил Лобанов с младшей дочерью, у которой синдром Дауна, занимает две комнаты, где нет воды, канализации и централизованного отопления. Для пожилого человека с серьезными проблемами со здоровьем — то еще испытание. Две старшие дочери со своими семьями живут неподалеку в собственных благоустроенных домах.

В социальных сетях показали, как дедушка лежит на кровати в нечеловеческих условиях, жалуется на эти условия. Пошла целая волна, причем она не ограничена была только Псковской областью; люди пишут из других регионов — «как вам не стыдно», «вы жируете», ну и так далее.

Стали разбираться. Оказывается, раньше ему предлагали жилье, а он отказался, и основным провокатором там выступают как раз родственники, которые хотели две квартиры. Сейчас Михаил Иванович стоит в очереди на улучшение жилищных условий, но предоставить ему жилье вне очереди мы не можем.

Впрочем, это все детали: по моему поручению первый замгубернатора Вера Емельянова и председатель профильного комитета Армен Мнацаканян выехали к Михаилу Ивановичу. Ну а я обсудил сложившуюся ситуацию с руководителем РЖД Олегом Белозеровым и главой района Виталием Соловьевым. Решили оказать пенсионеру материальную помощь. Для него с дочкой будет квартира — вот и все.

— Хэппи-энд?

— Ситуация на моем личном контроле. И… я не взываю к справедливости, здесь нужно просто понимать, что это социальные сети, где нужно проверять информацию.

— Тогда еще немного о сетях. В прошлом году в Telegram-каналах шло мощное голосование по поводу, скажем так, самого привлекательного губернатора российских регионов — самого сексуального, если быть более точным. У Ведерникова там были хорошие позиции...

— Если я правильно помню, у меня там третье место.

— Писали, что люди гордятся, что у них губернатор с внешностью героя голливудских боевиков.

— Ну это же ерунда. Какое это имеет отношение к улучшению качества жизни?

Ласточки скоро полетят на юг — из Пскова

— Хорошо, продолжу тему РЖД. Вы добились того, что Псков с Питером связало железнодорожное сообщение — появилась скоростная «Ласточка». И этот рейс — раз в сутки — практически под завязку заполнен, забит.

— Мы находимся на стадии переговоров с РЖД, и я Олегу Валентиновичу Белозерову (председатель правления ОАО «РЖД». — Прим. ФАН) за это очень благодарен. Мы рассматриваем возможность продления маршрута, думаю, что у нас получится все-таки, чтобы «Ласточка» ходила по маршруту Карелия — Санкт-Петербург — Псков — Великий Новгород.

— Масштабно…

— Это будет интересный маршрут для таких вот мультимодальных поездок. Сейчас мы еще работаем над тем, что создать стыковку «Ласточки» и «Сапсана» на территории Новгородской области — и вроде бы у нас получается сделать, чтобы разница была 10 минут.

Вопрос же в чем? Мы транспортную изоляцию региона сейчас сняли, людям интересно, недавно я встречался с нашими туроператорами, они благодарили за «Ласточку» и говорят: «У нас даже появился термин профессиональный между туроператорами — «ласточки прилетели», когда автобусами прямо с вокзала разбирают приехавших туристов и везут их по нашим культурным местам и объектам.

— Слушайте, у вас тут за год какая-то транспортная революция просто: поезд появился, аэропорт возродился. Самолеты стали в Москву летать, пусть и только пару раз в неделю.

— Три. Отсутствие ежедневных рейсов связано с тем, что компания не получила еще необходимое количество самолетов для обеспечения полетов. Все будет.

— Здорово, что снова можно летать из Пскова. Время только неудобное, день «рвется» (вылет в 14.25. — Прим. ФАН). Люди-то летают вообще, нужен им этот сервис?

— Загрузка хорошая. Рейсы считаются рентабельными, если больше 70% посадка, то есть около 70 мест заполнено в 100-местных самолетах. Мне с каждого рейса сбрасывают информацию. Так вот: у нас 85 примерно мест заполнено всегда, а в выходные дни и 92 может быть. То есть загрузка хорошая, востребованность есть, и мы планируем, когда компания «Азимут» получит новые воздушные суда, постараться сделать с марта 2019 года, чтобы рейсы были регулярными.

Больше того: хотим сделать, чтобы рейс был сквозной через Москву: Псков — Москва — Краснодар. То есть самолет останавливается в Москве, а так как Краснодар тоже является крупным пассажирским хабом, и в принципе тем, кому необходимо будет улететь на юг, будет комфортно и удобно лететь через Москву. И мы поменяем немного расписание, чтобы рано утром из Пскова улететь, отработать полноценно день — и вечером вернуться.

— Жители Пскова понимают, что все это — не «блажь барина», чтобы в Москву летать, а что это на самом деле круто?

— Слушайте, я же не с чартером договорился в Москву летать — и не для себя. На самом деле, мы очень внимательно подходили к компании, ценовая политика здесь вполне соответствует возможностям жителей. Средняя стоимость сейчас — 2500-2600 рублей за билет.

«У области есть сильные лоббисты. И я горжусь ими и размахом их деятельности»

— Тогда резко поменяю тему. У вас сейчас, на мой взгляд, уникальная, для нас, журналистов, ситуация.

С одной стороны, у области и вас, как ее руководителя, есть очень сильный и влиятельный сенатор — Андрей Турчак, еще и фактический глава «Единой России». С другой стороны — очень сильный митрополит, владыка Тихон Шевкунов.

Мне кажется, что как минимум 80 из 85 регионов нашей страны выстроились бы в очередь, пытаясь владыку Тихона как-то к себе переманить. И я понимаю, что, с одной стороны, губернатору это отличная помощь, когда два таких лоббиста присутствуют, а с другой — не тяжело ли? Нет ощущения, что находитесь «между Сциллой и Харибдой»?

— Я думаю, здесь важную роль играет тот факт, что ни у кого нет никаких личных амбиций. У нас у каждого есть своя зона ответственности, мы искренне делаем все возможное, и может быть, даже больше, для того, чтобы действительно улучшить жизнь в регионе, привлечь дополнительные инвестиции, привлечь дополнительное внимание. Поэтому в этой части я всегда говорю, что нам с сенатором очень повезло, и это не лесть и не лукавство никакое.

Я считаю, что тот темп, который мы взяли, и те определенные достижения, которые уже есть — это не моя заслуга, это результат той общей, как раз совместной командной работы.

Что касается владыки Тихона, я для себя понял его размах давно — когда побывал в Сретенском монастыре, настоятелем которого он был до назначения на Псковскую кафедру. Вот нужно походить, увидеть, сравнить с тем, что было — и оценить то, что владыка сделал. Причем я могу сказать так: даже при наличии ресурсов не каждый человек способен в короткие сроки показать такой результат.

— Ну дело здесь не только в стройке. Его книга «Несвятые святые» миллионным тиражом разошлась, проект исторических парков «Россия — моя история» — тоже его детище…

— Да, «Россия — моя история» — проект многогранный, интересный, и человек такой — это действительно большая удача, что он здесь. Кстати, мы с ним работаем сейчас над созданием в Пскове этого музея. По умолчанию Псков в эту программу никогда бы не попал, это первое — просто по численности жителей не прошел бы. Второе: если вдруг когда-нибудь каким-нибудь чудом он попал бы туда, то там было бы необходимо достаточно серьезное финансирование из областного бюджета, что мы на сегодняшний день, к сожалению, позволить не можем.

— В каком году планируется открытие? В следующем, в 2020-м?

— В 2019-2020 годах, вот так я аккуратно скажу. Все будет зависеть от места (сейчас есть несколько вариантов) и от самого проекта.

Слепаков, Ревва и сага о Средневековье

— У вас тут вообще какое-то «культурное половодье»; вот, в 2021 году будет юбилей Александра Невского — 800 лет. Это же еще один повод устроить что-то.

— Да, а в следующем году будет 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (на территории области находятся и музей-усадьба, и его могила. — Прим. ФАН). Плюс еще одно большое мероприятие — Ганзейские дни в конце июня. Хотя мы немного перестроили отношение людей к этому мероприятию, потому что, к сожалению, немного некорректно до населения доносили, что это такое — как будто чуть ли не Олимпийские игры будут проходить в Пскове.

Мы посмотрели опыт проведения за рубежом этих мероприятий — по большому счету, это ярмарка выходного дня. Но с учетом того, что это мероприятие проходит в рамках указа президента, для нас это в первую очередь возможность и шанс привести инфраструктуру города в порядок.

— Хочется пошутить: теперь понятно, почему на недавнем Президиуме Госсовета в Ялте вас посадили за стол «рабочей группы по культуре».

— Культура и спорт. Размах больше (смеется).

— У вас еще в области с 2019 года заработает закон о рибейтах (скидках по факту приобретения товара. — Прим. ФАН).

— Да, мы заложили 3 миллиона рублей на компенсацию кинематографистам расходов, которые они понесут на нашей территории. И если это будет востребовано, еще немного сможем добавить.

— Да, это инновационная история для региона, но между прочим, пытались ее протаскивать и ваши соседи новгородские, но это вызвало какую-то бурю негодования блогеров. Они же «все знают» — и пишут, мол, «лучше отдайте местным малоимущим деньги, чем всяким заезжим кинематографистам» и прочим «звездам».

— Мы же не просто так это сделали — взяли наобум и выкинули 3 миллиона. Разговаривали с профессионалами. И Эдуард Пичугин, директор «Ленфильма», открывает здесь филиал, мы договорились, подписали соглашение, тоже хорошая история.

Причем мы договорились, что они могут команде, которая сюда приезжает снимать кино, предоставлять в аренду световое оборудование, технику. И это тоже очень удобно, потому что съемочной группе из других регионов не нужно будет ломать себе голову — как тащить дорогостоящее оборудование, где его хранить и так далее.

В общем, удобно. Продюсер Вадим Горяинов, который, наверное, больше всего он известен по фильму «Стиляги», — мы тоже с ним говорили, и для него это интересно. С Семеном Слепаковым разговаривали, он тоже сказал, что это очень интересно, он готов. Так вот у нас портфель и собирается. С Александром Реввой я говорил, он сейчас «Бабушку легкого поведения — 2» свою доснимает — и потом готов.

Ну и главное: если интереса не будет, то деньги останутся в бюджете.

Да, мы компенсируем часть средств, которые люди потратят здесь на съемки, но они же потратят их здесь, покупая какие-то услуги, покупая товары, пользуясь аппаратурой, оборудованием. В общем, вложат, условно говоря, на 20 — а получат обратно два.

— Я так понимаю, что Михаил Ведерников выступает сейчас и таким лоббистом, и «послом доброй воли», и рекламщиком Псковской области. Но что Ведерников говорит тем же Ревве или Слепакову? Как рекламирует псковскую землю? То есть: «Ревва, тебе надо обязательно приехать к нам, чтобы здесь снимать, побыть, потому что тут…»? Как эти личные «крючки» и «фишки» работают?

— «Фишки» простые. Из-за личных отношений никто сюда кино снимать не поедет, все же считают экономику, поэтому это должно быть удобно, доступно, комфортно и выгодно.

Мы со своей стороны постараемся все это сделать; вы же прекрасно знаете, чего стоит административный ресурс, когда ты приезжаешь что-то делать. Если тебе помогают на месте — тогда все получается, и куча сложных вопросов решается одним телефонным звонком. Если тебе не помогают — это плохо, а если еще и палки в колеса вставляют, то практически ничего реализовать невозможно. Поэтому помимо рибейтов, конечно, мы будем оказывать максимальное содействие. В том числе потому что съемки здесь — это еще и реклама региона.

Тот же Пичугин сказал, что натура здесь действительно очень интересная, здесь кино можно снимать про Средневековье, например.

«Инвесторы звонят мне. А я — чиновникам вниз. Со втыком»

— Ладно, поговорим о глобальном. Вы уже больше года руководите областью. Как можете охарактеризовать этот период: эмоции, ощущения, чувства?

— Есть определенное удовлетворение от того, что ряд проблем и вопросов удалось решить, но иллюзий никаких нет относительно госдолга и других вопросов, которые не решались десятилетиями.

— Вы по долгу из 85 регионов на каком месте?

— По-моему, на третьем с конца.

— Да уж. Вспоминаю, что вы сказали выше про админресурс и звонки. Получается, что в области вам всех вот так приходится в ручном режиме сопровождать, да? Инвесторов и всех прочих.

— Конечно — но в этом и плюс. У нас в стране много говорили про «калужское экономическое чудо», так вот эта помощь «сверху» — тоже один из элементов этого чуда.

Могу привести пример. Очень интересно получается в жизни, когда с кем-то когда-то где-то работал, пересекались; жизнь идет, люди растут. Вот один мой коллега, хороший товарищ, работает сейчас в правительстве Российской Федерации, позвонил, сказал: «Слушай, там к тебе Leroy Merlin хотели зайти, два года ходили, у них и участок есть, — наверное, будут уходить из региона, нам сказали, что у них там все сворачивается». Я говорю: «Давай я с ними встречусь, я в Москве как раз». Мы встретились, сели, поговорили, чтобы решить проблему.

Они рассказывают: «Мы два года ходим, у нас есть участок, у частника купили, и маленький кусок не можем перевести в соответствующую категорию». Я говорю: «Сколько стоит проект?» Отвечают: «800 миллионов» — «За сколько построите?» — «Ну, два года, может быть год и семь месяцев» — «Сколько налогов будет?» — «Ну, думаем пока».

Посчитали: получается, 80 миллионов в бюджет должно поступать ежегодно. И мое условие: управляющая компания должна быть зарегистрирована у нас. Все, включился.

Значит, мы с ними договорились, подписали соглашение, они заходят, мы им максимальную поддержку оказываем. Действительно, у них есть мой мобильный телефон, они общаются с соответствующим комитетом и управлением, если какой-то затык происходит, они набирают меня — и в ручном режиме мы все эти вопросы решаем.

— Там же помимо налогов еще рабочих мест немало должно получиться…

— Рабочие места, да. 140, по-моему. Плюс мы договорились о том, что продукцию местных производителей они берут на прилавки, это тоже очень важно. Договорились, что они облагородят территорию прилегающую, поставят детскую площадку, мы им поможем паркинг благоустроить, и в принципе там по магазину будут точки, где люди смогут комфортно проводить время, гулять со своими детьми.

«Губернатору некогда мечтать. Он работает»

— Вы свои мечты на губернаторские и человеческие делите? Если да, то можете поделиться — о чем мечтает Михаил Юрьевич как муж и отец, а о чем — Михаил Ведерников как глава Псковской области?

— Я бы немножко критично отнесся к формулировке «губернаторские мечты». У меня нет никаких губернаторских «мечтаний», я отношусь к этому исключительно как к работе и абсолютно спокойно. У меня есть задачи, есть планы, которые я, конечно, пытаюсь реализовать. Мечты к решению этих задач меня мало приближают, а приближает ежедневная работа — иногда тяжелая, рутинная, иногда неинтересная или неблагодарная.

Есть планы и конечно, есть цели — и хотелось бы показать результат. И в следующем году и — глобально — через пять лет.

Интересный вопрос недавно задали мне местные журналисты: «Вы бы хотели, чтобы жители Псковской области вас полюбили, или не хотели бы?» Я ответил, что это не главный критерий для губернатора. Лично я бы хотел, чтобы жители Псковской области просто оценили ту работу, которая проводилась мной и моей командой все это время — начиная с осени 2017 года.

— Хорошо. Можете закончить фразу «Мое будущее — это…»?

— Результат удачно реализованных проектов.