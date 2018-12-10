Суд в Петербурге отклонил иск «Гринпис» против строительства «Северного потока — 2»

Санкт-Петербург, 10 декабря. Московский районный суд Петербурга отклонил иск неправительственной экологической организации «Гринпис», которая требовала запретить строительство «Северного потока — 2» на территории Ленинградской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

НКО «Совет Гринпис» требовало запретить строительство «Северного потока — 2» на территории природного заказника «Кургальский», где планируется прокладка газопровода траншейным способом. Представители «Гринпис» утверждали, что строительство может привести к нарушению среды обитания растений, которые занесены в Красную книгу России и Ленинградской области.

«Суд, выслушав мнение участников процесса, в удовлетворении требований истца отказал», — говорится в сообщении.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров. США, Украина, а также несколько стран ЕС выступают против реализации проекта «Северный поток — 2», однако Германия и большая часть стран Евросоюза полностью поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.