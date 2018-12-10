Роскосмос пообещал спасти дрейфующего Тони Старка

Москва, 10 декабря. Российское космическое агентство Роскосмос пообещало фанатам фильмов Marvel, что спасет супергероя Тони Старка («Железный человек»), который вынужден дрейфовать в безвоздушном пространстве после сражения с Таносом.

«Привет, MARVEL, мы услышали вашу просьбу. Завтра супергерои Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы попробовать обнаружить корабль и спасти Тони при помощи наших секретных разработок. Только никому не рассказывайте», — пишет Роскосмос в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что на призыв Тони Старка также успело откликнуться американское космическое агентство NASA. Там написали, что Тони должен был первым делом подать сигнал «Мстители, у нас проблема» (отсылка к известной фразе «Хьюстон, у нас проблема»). Если это не поможет, то NASA советует наземным службам использовать все ресурсы для сканирования космоса в поисках Железного человека.

Ранее студия Marvel опубликовала трейлер-тизер четвертой части «Мстителей», которая выйдет в России в 2019 году с подзаголовком «Финал» (в оригинале Endgame). Трейлер начинается с того, что показывает Тони Старка, дрейфующего в космосе на космическом челноке. Супергерой записывает послание для своей девушки Пеппер Поттс, в котором признается, что у него закончились еда и вода, а запас кислорода подходит к концу.