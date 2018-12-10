Решение суда ЕС об отказе Британии от Brexit противоречит конституции страны — эксперт



Москва, 10 декабря. Решение суда ЕС о праве Британии отказаться от Brexit противоречит Конституции Соединенного Королевства, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Он напомнил, что в Британии был проведен референдум, результаты которого являются легитимными. В случае, если в теории Лондон откажется от них, последуют судебные иски, а для проведения повторного плебисцита нужно время, которого точно не хватит до марта следующего года, никаких решений в итоге не примут и страна по умолчанию все равно выйдет из Евросоюза.

«Понятно, что это делается перед вторником, когда, по идее, должно быть голосование в парламенте Великобритании по соглашению», — пояснил он в беседе с телеканалом RT.

Эксперт считает, что борьба за Brexit становится все более агрессивной. Абзалов указал на то, что проведение голосование даже ставили под сомнение, «что не набирается большинство голосов».

«На этом фоне заявление о том, что можно отменить результаты Brexit, — это странное утверждение», — добавил он.

При этом специалист указал, что такую позицию разделяет, к примеру, партия зеленых.

«Конечно, это начало гигантской и самой острой части борьбы заBrexit», — уверен он.

По мнению Абзалова, в случае, если соглашение не ратифицируют до конца декабря, «Великобритания выйдет по жесткому сценарию».