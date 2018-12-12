«Самые честные выборы». Часть 13: Трампа угрожают посадить нелегальные мигранты

Выступая на одном из недавних предвыборных митингов в Техасе в канун 6 ноября — американского «единого дня голосования» — президент США Дональд Трамп объявил, что избирателей ждет простой выбор: «Между законом и порядком с одной стороны, и нелегальными мигрантами и бесчинствующими антифашистами — с другой».

Он провозгласил новый лозунг республиканцев на этих промежуточных выборах — «Jobs not mobs!» («Рабочие места вместо бандитизма»).

О выборах на территории Техаса (раз уж вспомнился митинг Трампа), я рассказывал не раз. В том числе и о том, как нелегалы воруют голоса граждан США.

Фактов — пруд пруди.

Так, на днях второй окружной апелляционный суд Техаса оставил в силе объявленный в прошлом году приговор для женщины, которая, по словам чиновников, незаконно проголосовала несколько раз!

Информация из уст генерального прокурора штата Кена Пакстона: Роза Мария Ортега — обладательница «зеленой карты», является резидентом США и живет в районе Далласа. Однако в регистрационных формах для избирателей Ортега писала, что она является гражданкой США, что позволило ей незаконно голосовать на протяжении 10 лет. То есть при регистрации на выборах (это здесь обязательная процедура) дама сознательно вписывала себя как полноправного участника гражданского общества Соединенных Штатов. Знала, понимаете ли, что голосовать не имеет права — и хоть бы хны.

Дальше начинается настоящий кошмар либеральных СМИ, прямо таки «избиение младенца»: мать четверых детей была приговорена к восьми годам тюремного заключения с правом на условно-досрочное освобождение не менее чем через один год. Она, кроме того, была оштрафована на 5000 долларов.

Суровое наказание? Бесспорно!

Но есть целых три «но».

Первое. Отсидит она от силы год или полтора.

Второе. Генеральная прокуратура штата заявила, что предложила Ортеге меньшее наказание, чтобы она могла избежать тюрьмы — всего два года общественного надзора — но Ортега отказалась и вместо этого выбрала суд присяжных. Считала, что сможет их разжалобить.

Третье. Наказание сработало только потому, что, во-первых, штат — консервативный, законы здесь суровые, а во-вторых, губернатор — республиканец. В общем, в Техасе все-таки идет борьба за то, чтобы голосовали только граждане — в отличие от ряда других штатов, где на фоне общего бардака к избирательным урнам приходит кто угодно.

И то ли еще будет! Задача у некоторых сил — за два года, к выборам президента, наводнить страну дополнительным «электоратом».

Речь сейчас идет в том числе про знаменитый «караван мигрантов», который все еще находится где-то у границ США. Это же испытание: получится «прорвать оборону» — значит, хлынут десятки и сотни тысяч. Причем размывать электорат они будут как раз в республиканских штатах на юге США — Техасе, Аризоне и т. д.

Пока же — вот вам пять интересных фактов о том, как развивается ситуация вокруг пресловутого «каравана» в контексте политических технологий.

Первое. Наглость несусветная: в ноябре шесть гондурасских мигрантов, идущих в караване за убежищем в США, подали… коллективный иск против президента Дональда Трампа, генерального прокурора и других ключевых фигур администрации США. Мигранты утверждают, что иммиграционные предложения властей Америки «шокирующе неконституционны».

В гражданском иске, поданном в окружной суд США в Вашингтоне, говорится, что Трамп «продолжает злоупотреблять законом, в том числе конституционными правами, чтобы удержать граждан Центральной Америки от осуществления их законного права искать убежище в Соединенных Штатах».

Мне кажется, в этих формулировках прекрасно все. Президента — под суд, потому что жить нахлебниками на пособие — «законное право». Вообще, это новое слово — проситься пожить через суд.

Второе. Тем временем «латиноамериканский караван» рассыпается, и пишет об этом The Times: часть мигрантов, которые пытались попасть в США через Мексику, собираются вернуться домой. Причина? Многих поразила жестокость американских пограничников, а кто-то лишился надежды получить убежище в Америке.

Таким образом, меры, предпринятые Трампом, работают?

Третье. Параллельно Белому дому удалось добиться большой победы в переговорах с правительством Мексики. Они заключили предварительный договор, который в корне поменяет ключевой элемент миграционной политики США — Мексика согласилась оставлять на своей территории определенное количество мигрантов, которые просят получить доступ на территорию США. Раньше мигранты приезжали в Америку, их задерживали пограничники, отдавали под суд, а до этого времени они были свободны пребывать в США.

Но теперь после начала судебного процесса их будут депортировать в Мексику, где они будут ожидать приговора. Это решит серьезную проблему — многие мигранты, получившие повестку в суд, просто туда не являются, и начинают странствовать в поисках работы по США.

Четвертое. Пограничники США не дали прорваться на территорию страны ни одному мигранту; для этого им неоднократно пришлось использовать слезоточивый газ для разгона толп.

Применение слезоточивого газа против нелегальных мигрантов — вещь совсем не новая. Например, в 2013 году пограничники таким же образом отгоняли мигрантов от границы США. Однако только сейчас это вызвало бурную реакцию прогрессивной общественности (раньше-то президентом был демократ и лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама — ему можно).

Более того: несколько видных деятелей Демократической партии прямо обвинили Трампа в «преступлении против человечности» за то, что он одобрил использование газа «против невинных женщин и детей».

Пятое. И вот теперь — о главном. О «технологиях». Установлено, что новости федеральных СМИ про «караван мигрантов» — сплошной обман. И выяснил это режиссер-документалист Эми Хоровиц, который отправился в Мексику, чтобы своими глазами на все это посмотреть.

Полученными сведениями он поделился в программе The Glenn Beck Radio Program.

«Я думаю, самое главное — это то, что основные средства массовой информации связаны с организаторами этого каравана», — сказал Хоровиц.

Свою точку зрения он объяснил тем, что такие СМИ как CNN, MSNBC, The New York Times или Washington Post размещают фотографии только женщин и детей в составе каравана. Однако на самом деле 95% его участников — мужчины.

«Эти СМИ пытаются заставить вас поверить, что эти люди собрались в Гондурасе и решили: «Мы собираемся создать караван и отправиться в Америку». Вот что вы слышите — но это далеко от истины», — подчеркивает Хоровиц.

По словам режиссера, караван с самого начала был организован внешними силами.

Хоровиц рассказал про автобусы, которые перевозят людей с места на место, про мобильные больницы, про грузовики с водой и едой. А потом добавил, что «спонсором и организатором этого каравана является группа Pueblo Sin Fronteras («Город без границ»), финансируемая Джорджем Соросом.

И это далеко не все, что сделал в этом году для американской демократии этот «миллиардер-филантроп». Но о том, как он «помогал» американцам пересчитывать голоса на прошедших выборах — в следующей серии.

Предыдущие части:

«Самые честные выборы». Часть 12: Геи с пистолетами и служебный роман на фоне пожарищ

«Самые честные выборы». Часть 11: «Самолет для кролика» и другие электоральные фокусы

«Самые честные выборы». Часть 10: Америка выбрала бордель и его хозяина