«Самые честные выборы». Часть 12: Геи с пистолетами и служебный роман на фоне пожарищ

Калифорния в течение всей осени не сходила с новостных лент из-за страшных пожаров. При этом в «политкорректных» американских СМИ никто почему-то не удосужился задаться вопросом о том, «почему при многолетнем управлении демократов элементарные системы жизнеобеспечения в штате находятся в столь плачевном состоянии?»

Кроме, разумеется, Дональда Трампа, — президент прибыл в прошлом месяце в полыхающую Калифорнию и заявил там следующее: «Пожаров не было бы, если бы убирали траву и палую листву». И привел в пример… Финляндию, президент которой якобы рассказывал ему о том, что финны именно так ухаживают за своей страной.

Правда, глава страны Суоми Саули Ниинисте это опроверг, а сами жители Финляндии стали размещать комические фотографии, на которых они расчищают местные леса граблями, добавляя хэштег #rakenews (игра слов: fake news — фальшивые новости, а rake — грабли).

Но сейчас не об этом. Выборы 6 ноября в Калифорнии триумфально (и в который уже раз) выиграли демократы.

В частности, сенатором снова стала аж 85-летняя Дайэнн Файнстайн — поработала 26 лет и планирует работать еще шесть. Ну дай ей Бог здоровья, конечно, в ее трудах на благо штата. Осталось понять только, какие проблемы волнуют эту даму помимо «дела Бретта Кавано» — именно она была «исполнительным продюсером» всего цирка под названием «скольких женщин хотел изнасиловать кандидат на пост судьи Верховного суда США?».

Да — это именно она объявила, что у нее имеется письмо от некой девушки, которая обвиняет Кавано в харассменте во время учебы в старшей школе. Что же он натворил? «Пытался навязать этой девушке поцелуй, а в другой раз вместе с друзьями в шутку запер ее в школьной раздевалке». Сенатор абсолютно всерьез потребовала, чтобы «эти ужасные преступления» расследовало ФБР!

В дальнейшем она предоставляла своих помощников всем женщинам, которые готовы были свидетельствовать против Кавано — «трамповского» кандидата в члены Верховного суда.

Но трудилась она не только над этим.

В этом году (и в рамках избирательной кампании) Файнстайн больше всего времени посвятила… борьбе с владельцами оружием. При этом зачем-то выкладывала в своем официальном аккаунте в Twitter фотографии пистолетов, напоминающих по форме мужские гениталии.

«Никому не нужна сотня патронов для пистолета. Запретите магазины большой емкости. Разумная реформа оружия — сейчас!» — писала Файнстайн.

Наряду с этим посланием уважаемый сенатор прикрепила фотографию гротескно большого магазина довольно фаллической формы — можете убедиться сами.

No one needs a hundred rounds for their handgun. Ban high capacity magazines. Reasonable gun reform NOW! pic.twitter.com/c3O4RDo11u — Sen Dianne Feinstein (@SenFeinstein) March 1, 2018

На самом деле, как пояснили эксперты, этот магазин на 100 патронов даже не получил официальный патент — он продается в Интернете за 450 долларов. По иронии, размер и форма магазина делают такой пистолет чрезвычайно трудным в обращении, а следовательно гораздо менее опасным, чем небольшие магазины. Кроме того, пистолетные обоймы легко выгружать и заменять, поэтому запрет на магазины большой емкости, вероятнее всего, может оказать лишь небольшое влияние на общественную безопасность.

Подчеркну еще раз: всю первую половину года сенатор борется с огромными и почти не востребованными магазинами для пистолетов, вторую половину — пытается сфальсифицировать показания женщин против «судьи Трампа». И это при том, что практически у нее на глазах полыхает ее родной штат.

Да что там штат — калифорнийское отделение любимой Демократической партии тоже в беде!

Во всем виновата газета Los Angeles Times: рассказала о том, что десять сотрудников партии и политических активистов обвинили лидера демократов в Калифорнии Эрика Баумана в «…грубых комментариях с сексуальным подтекстом, а также в нежелательных физических контактах и насилии во время совместной работы».

Знаете, что лично меня во всем этом веселит?

Первое. Бауман — бывший медбрат, сделавший успешную карьеру в Демократической партии и взявший на себя руководство отделением в мае 2017 года. И тогда он сразу же заявил, что у партии была, есть и будет «политика нулевой терпимости к сексуальным домогательствам».

И вот так вляпаться?!

Второе. Бауман — открытый гей. Жалуются на него в том числе и девушки. Чудеса…

Третье. После того как скандал выплеснулся наружу, Бауман сделал официальное заявление, что он «…прибегнет к лечению от злоупотребления алкоголем». Час от часу не легче! Однако после того, как партия стала давить на него, Бауман подал в отставку и вошел таким образом в неформальный список «250 влиятельных мужчин, которые обвиняются в сексуальных домогательствах с прошлого года».

Напомню: между тем Калифорния только начинает приходить в себя от последствий страшных пожаров.

Чем же заняты «верхи»? С Файнстайн мы разобрались. Избранный губернатор Гевин Ньюсом заступит с января; действующий 80-летний Джерри Браун-младший — уходит. Просто паралич власти какой-то.

Правда, есть еще один сенатор, тоже демократ — Камала Харрис. Она шесть лет работала генпрокурором штата и была избрана в Сенат лишь в ноябре 2016 года. Однако ее волнует только весна 2020 года, потому что госпожа Харрис всерьез рассматривается многими как один из «кандидатов в кандидаты» в президенты США. В общем, готова бороться за номинацию от Демократической партии.

Ну а что? Женщина. Юрист. Правозащитница. И вообще — представитель этнического меньшинства: наполовину индианка, наполовину ямайка. Харрис уже зарекомендовала себя как сторонницу самых радикальных либеральных предложений — вроде увеличения минимальной ставки зарплаты до 15 долларов в час или ликвидации миграционной полиции.

Кстати, она семь лет была окружным прокурором Сан-Франциско и печально прославилась тем, что уже через несколько месяцев после избрания отказалась требовать смертной казни для 22-летнего Дэвида Хилла, признанного виновным в убийстве полицейского Айзека Эспинозы. Тогда против нее восстали буквально все — кроме мэра, который, видимо, и станет проблемой для ее большой карьеры. Очевидно, что слухи об ее отношениях с мэром Сан-Франциско Уилли Брауном (женатым и влиятельным мужчиной) наверняка будут использоваться против Харрис, которая пытается показать себя большой феминисткой.

Вообще это история для отдельного романа: чернокожий Браун (мэр в 1996–2004 годах) на тридцать лет старше Харрис. Он ее «откопал» и возвысил. Да, ему было 69 лет, ну и что? Главное он успел до своего ухода — продвинул протеже во власть. Помимо этого, отметим еще два его достижения.

Во-первых, он принял на работу в администрацию больше азиатоамериканцев, латиноамериканцев, геев, лесбиянок и афроамериканцев, чем любой его предшественник. Во-вторых, в 1997 году лично открыл гей-парад в Сан-Франциско, в котором приняли участие, по официальным данным, от 500 до 700 тысяч человек.

Так что — теперь понятно, почему некому было заниматься тушением пожаров? Власть занята собой (и политической борьбой), а все остальные, видимо, ходят на гей-парады — если не участвовать, то просто смотреть.

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