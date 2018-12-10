Москва, 10 декабря. Словакия реализует проект газового провода «Восточное кольцо» (Eastring) в обход Украины в качестве ответа на принудительный реверс голубого топлива. Об этом сообщил эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Специалист отметил, что киевские власти ухитрились испортить отношения со всеми соседними странами «по смешным поводам», но Киев так и не сумел стать для Запада предметом интереса. Оставшись в одиночестве — без поддержки других стран, — Украина де-факто обрекла себя на нищету и хаос. Он указал на то, что только с двумя странами у Украины пока сохраняются нормальные отношения — Грузия и Словакия, но, по его словам, ситуация с последней может кардинально измениться в будущем.

Когда Украине был нужен отказ от российского газа, «Нафтогаз» и лично его руководитель Андрей Коболев взялись за организацию поставок по реверсной схеме, напомнил эксперт.

Однако, по словам Землянского, власти Словакии «упирались», и Украине пришлось пожаловаться Вашингтону и Брюсселю — в итоге при их содействии реверс был организован буквально принудительно, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на издание «Персона».

Впрочем, действия украинского руководства не остались без ответа. Эксперт обратил внимание на то, что еще до государственного переворота в Киеве в 2014 году Братислава активно шла к реализации проекта «Восточное кольцо». На данный момент власти Словакии могут «отомстить» — газопровод может стать «завуалированным дипломатическим ответом» Словакии на ситуацию с реверсом, подчеркнул Землянский.

Проект Eastring является альтернативой отмененному «Южному потоку», его маршрут проходит по Словакии, Венгрии, Болгарии , а также Румынии. Ожидается, что по газопроводу балканские государства будут получать голубое топливо с Востока — главным образом из Турции, — что свидетельствует о перспективах подключения «Восточного кольца» к «Турецкому потоку».