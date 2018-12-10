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Россия
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Медведев утвердил программу гарантий оказания бесплатной медпомощи

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Медведев утвердил программу гарантий оказания бесплатной медпомощиМосква, 10 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий по бесплатному оказанию медицинской помощи в РФ на 2019–2021 год. 

«Я утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на ближайшие три года», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель правительства РФ добавил, что в новой программе будет расширен перечень редких заболеваний, терапия которых требует специальных лекарственных препаратов, закупка которых происходит на федеральном уровне.

Автор: Регина Пак
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