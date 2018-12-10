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Бюст погибшему в Сирии Герою РФ Ахметшину открыли в Казани

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Бюст погибшему в Сирии Герою РФ Ахметшину открыли в Казани

Казань, 10 декабря. Бюст российскому офицеру, артиллеристу и Герою РФ Марату Ахметшину, который погиб при выполнении воинского долга в Сирии в 2016 году, открыли в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

По данным ведомства, бюст установили на территории школы №113, которая носит имя Ахметшина. На торжественной церемонии открытия присутствовали руководители проекта «Аллея российской славы», представители правительства Республики Татарстан, руководители военного комиссариата региона и Казанского высшего танкового командного училища, а также родственники российского офицера. Кроме того, в церемонии приняли участие ветераны Вооруженных сил России, педагоги и учащиеся школы, а также жители города.

Автором бюста стал ростовский скульптор Анатолий Дементьев. Верхняя часть скульптурного изображения выполнена из литьевого гранита и окрашена под бронзу.

Напомним, Ахметшин был командирован в Сирийскую Арабскую Республику (САР) весной 2016 года. Как сообщало Минобороны РФ, артиллерийский разведчик совершил подвиг, вступив в бой с превосходящими силами террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) вблизи Пальмиры. Отражая атаку боевиков, офицер уничтожил несколько боевых машин, но получил при этом три смертельных ранения.

Бюст погибшему в Сирии Герою РФ Ахметшину открыли в Казани

Указом президента РФ Владимира Путина Ахметшину посмертно присвоено звание Героя РФ за мужество и героизм при выполнении специальных задач.

О том, что бюст Героя России установят на территории казанской школы, которая носит его имя, стало известно еще в прошлом году. Такое решение принял мэр Казани Ильсур Метшин, который посетил школу №113 и одобрил инициативу разбить на территории учебного заведения благоустроенный сквер с бюстом российского военнослужащего. Ахметшин учился в этой школе с 1988 по 1997 годы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Екатерина Кухарева
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