Сирия: православная церковь провела семинар против насилия в Дейр-з-Зоре — видео ФАН

Дамаск, 11 декабря. Сирийская православная церковь Марфарам в Дейр-эз-Зоре в сотрудничестве с ЮНИСЕФ выступила с инициативой, посвященной борьбе с насилием в семье. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

«Я — Абдалла Хаммада, координатор движения против насилия в сирийском обществе. В начале декабря мы открыли штабы в районах аль-Кусур и аль-Жура, сегодня открыли две палаты, одну для детей и одну для активистов. Наша работа продолжится два дня. Также один день мы будем работать в районе Жура и один день в районе аль-Кусур», — рассказал нашему корреспонденту один из руководителей проекта.

В рамках данной программы православная церковь Сирийской Арабской Республики стремится стабилизировать психологическое состояние детей, потерявших родителей в годы войны. В дополнении к этому организация проводит различные образовательные мероприятия, направленные на все возрастные группы.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Команда волонтеров организовала ознакомительные семинары и интерактивные мероприятия для разных возрастных групп. В одной из палаток, предназначенных для несовершеннолетних гостей, были организованы развлекательные конкурсы.

Как стало известно, всего на мероприятие съехалось более 300 детей из окрестностей сирийской провинции.

Одна из главных целей программы — показать и донести людям, что насилие в обществе против мужчин, женщин и детей — это плохо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ассоциация планирования семьи совместно с Федерацией трудящихся провинции Хасака организовала психологический семинар для сирийских семей в рамках 16-ти дневной программы по борьбе с насилием в отношении женщин.