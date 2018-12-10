Суд решит вопрос о приостановлении ареста правозащитника Пономарева 10 декабря

Москва, 10 декабря. Тверской суд столицы рассмотрит ходатайство о приостановлении или прекращении административного ареста правозащитника Льва Пономарева в понедельник, 10 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Судебное заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство, назначено на 10 декабря на 16.00 по московскому времени, сообщила Дзюрко.

Ходатайство подал правозащитник и его адвокаты, уточнила она. По ее словам, Пономарев просит вынести постановление о прекращении административного ареста в связи со смертью близкого ему человека — правозащитницы Людмилы Алексеевой, прощание с которой пройдет 11 декабря. По словам Пономарева, он на протяжении многих лет сотрудничал с Алексеевой в рамках Московской Хельсинской группы.

Ранее суд признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции. Ему назначили 25 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции. Позже суд изменил количество дней на 16.

Известная правозащитница Людмила Алексеева скончалась в субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни. Прощание с ней пройдет в Центральном доме журналиста 11 декабря.