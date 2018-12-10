В Госдуме заявили, что «мусорную реформу» в РФ не перенесут, но «подстрахуют»

Москва, 10 декабря. Начало реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в России переноситься не будет. Об этом сегодня, сославшись на позицию правительства, сообщил в Госдуме председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, депутат сообщил, что второе чтение измененного Федерального закона «Об отходах производства и потребления» ориентировочно состоится 13 декабря.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 20 ноября, дает право городам федерального значения — Москве, Петербургу и Севастополю — до 1 января 2022 года не применять нормы федерального закона о сборе, накоплении, транспортировании, утилизации, обезвреживании, хранении твердых бытовых отходов региональными операторами.

Этот законопроект, как отметил депутат Бурматов, не отменяет старта реформы для городов федерального значения — им будет предоставлена возможность реализовать трехлетний переходный период.

В ходе обсуждения законопроекта многие депутаты заявляли, что и другие регионы не готовы к переходу на новую систему обращения с ТКО. В силу этого депутаты фракции «Единая Россия» и правительство ко второму чтению внесли в законопроект некие «страховочные гарантии».

«Чтобы субъекты РФ не оказались в ситуации «мусорного коллапса», мы предусмотрели гарантии на случай банкротства регионального оператора, неспособности или отказа от выполнения своих функций, или на случай, когда региональный оператор просто не выбран. Регионам будут даны определенные права», — отметил глава экологического комитета Госдумы.

Напомним, с 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами — заниматься сбором и утилизацией мусора должны будут региональные операторы, меняется и порядок оплаты за обращение с ТКО — тариф будет рассчитываться не с квадратного метра жилья, как раньше, а с человека.