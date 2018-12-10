«Петь ей не надо»: оперный исполнитель Эйвазов высмеял вокальные данные Собчак

Москва, 10 декабря. Известный оперный исполнитель, супруг оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов прокомментировал вокальные способности Ксении Собчак. По словам Эйвазова, из-за плохого исполнения он даже не узнал свою любимую песню.

Телеведущий Вадим Верник опубликовал в Instagram видео, в котором Собчак исполняет под аккомпанемент романс «Не отрекаются любя». «Наконец-то стали известны и прозвучали правильные ноты», добавил Верник к записи.

Многие комментаторы посчитали, что шоумен издевается над Собчак. Также запись прокомментировал и Эйвазов.

«Вот петь ей точно не надо. Не узнал любимую песню», – приводят слова оперного певца «Дни.ру».

Верник не растерялся и предложил оперному певцу позаниматься с горе-певицей. На что Эйвазов ответил, что с его нервной системой занятия не пойдут на пользу. «Да и ей оно точно не нужно», добавил оперный певец.