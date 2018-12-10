Кузнецова рассказала, как обеспечить безопасность в российских школах

Москва, 10 декабря. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила меры, которые будут способствовать обеспечению безопасности в школе.

Кузнецова сообщила, что встретилась с коллегами, работающими в регионах страны. Особое внимание они уделили безопасности в школах. По данным Кузнецовой, из учебных учреждений поступает огромное количество обращений, связанных с конфликтными ситуациями.

«Если обращения приходят уже в аппарат уполномоченного по правам ребенка или какие-то иные структуры, то, значит, вопрос не решается — в школе, в конкретном классе», — обратила она внимание.

По мнению детского омбудсмена, необходим комплекс мер по обеспечению безопасности в школах. В частности, она указала на информационную безопасность.

«Мы говорим о целом спектре мер по повышению квалификации комиссии по делам несовершеннолетних», — констатировала Кузнецова.

По ее мнению, также необходимо обучить педагогов реагировать на разные ситуации, которые могут происходить в процессе обучения.

«Как правильно оценивать благополучие ребенка, чтобы не получилось так, что теперь будут подозревать и заглядывать в глаза каждому ребенку, не он ли придет следующий с оружием в школу?» — задала она риторический вопрос.

Напомним, 6 декабря 16-летний ученик пришел в школу с ножом. Сначала он угрожал учителям, а затем грозился свести счеты с жизнью. Школьника удалось задержать, никто не пострадал. Нож у молодого человека удалось отобрать благодаря помощи родственника, передает «Газета.ru».