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Общество

Главный Дед Мороз страны пожелал Путину уверенности и сил

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Главный Дед Мороз страны пожелал Путину уверенности и сил

Москва, 10 декабря. Всероссийский Дед Мороз пожелал российскому лидеру Владимиру Путину много уверенности и сил в Новом году, чтобы управлять таким огромным государством.

Он напомнил, что Россия является самой большой страной в мире, а также подчеркнул, что в многонациональности и различной культуре заключается ее ценность.

«Желаю [Путину] уверенности​​​, поскольку наша страна очень сложный объект управления… Весь Евросоюз не может повторить успех России», — указал Дед Мороз во время пресс-конференции в понедельник.

Дед Мороз также признался, что куда бы он ни отправился — в Иркутск, Карелию или же Калининград — он везде свой.

При этом он призвал россиян поддержать главу государства, потому что у него сложная работа.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора передадут письма с желаниями россиян Деду Морозу.

Автор: Андрей Крылов
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