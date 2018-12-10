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Происшествия

Лайнер с треснувшим стеклом аварийно сел в Екатеринбурге

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Лайнер с треснувшим стеклом аварийно сел в Екатеринбурге

Екатеринбург, 10 декабря. Самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс Тюмень — Уфа, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С пассажирами рейса работают представители авиакомпании. Причиной вынужденной посадки борта могла стать техническая неисправность.

«Рейс UT-125 Тюмень — Уфа совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по техническим причинам», — сказали в пресс-службе аэропорта, пишет ТАСС.

Как передают «Вести.Ru», во время полета члены экипажа заметили трещину в лобовом стекле самолета. На борту воздушного судна находились 67 человек: 63 пассажира и четыре члена экипажа. Отмечается, что сейчас люди ждут вылета в Уфу, чтобы продолжить свой маршрут.

Автор: Регина Пак
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