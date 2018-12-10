Сирия за Евфратом: почему курды и США не могут уничтожить боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре

«Демократические силы Сирии» заявили, что их отряды смогли продвинуться вглубь города Хаджин, который по-прежнему удерживают террористы «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ). Об этом говорится в еженедельном пресс-релизе медиацентра SDF. Однако данные декларации вряд ли отражают реальное положение дел на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Как отмечает информационный портал SouthFront, боевики ИГИЛ активизировали оборонительные действия на северных окраинах Хаджина. Так, например, 8 декабря террористы атаковали позиции «Демократических сил Сирии» с помощью противотанковых управляемых ракет, в результате чего потери курдов составили 15 убитых и раненых.

Обращает на себя внимание и тот факт, что операция «Демократических сил Сирии» по зачистке так называемого Хаджинского кармана идет уже не первый месяц, однако курды до сих пор не смогли добиться каких-то существенных успехов на этом направлении.

Более того, в конце октября воспользовавшись песчаной бурей, террористы «Исламского государства» выбили курдов из населенных пунктов Музан, Ас-Суса, Багуз-Фокани и Багуз-Тахтани, а также установили контроль над сирийско-иракской границей.

Ситуацию на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН, востоковед Дмитрий Егорченков.

Эксперт отметил, что курдские формирования в борьбе с боевиками ИГ показали себя достаточно неплохо. Прежде всего, в тех районах, где курды являются основным населением. Что касается Дейр-эз-Зора, говорить об особых успехах не приходится, поскольку курды не в состоянии решать серьезные боевые задачи. Он также напомнил, что Соединенные Штаты признают, что позиции ИГ на востоке Сирии лишь усиливаются, и это говорит о низкой эффективности курдских формирований.

«Что касается Дейр-эз-Зора и других районов восточной Сирии, куда курдские подразделения были вытеснены их американскими союзниками для некой наземной поддержки, здесь возникают большие вопросы. Наши американские «друзья» все чаще заявляют о том, что в восточных провинциях Сирии позиции «Исламского государства» вновь улучшились. Это, как минимум, говорит о том, что курдские отряды, которые там присутствуют в отрыве от своих основных баз, не в состоянии решать серьезные боевые задачи, что вполне логично, потому что для борьбы с боевиками необходима серьезная воздушная разведка, военные, а не партизанские структуры. Партизаны довольно плохо воюют с другими партизанами, это общеизвестный факт», — говорит собеседник агентства.

По его словам, курды смогут эффективно уничтожать террористов только в том случае, если установят нормальные отношения с действующим сирийским правительством. В противном случае о победе над терроризмом силами курдов не может идти и речи.

«Да, курды воюют с «Исламским государством», но эффективность этой борьбы будет зависеть от целого ряда факторов. Например, смогут ли они выбраться из-под «опеки» своих американских «партнеров» и начать нормальный диалог с сирийскими правительственными войсками, единственной силой, которая показала, что действительно может полноценно уничтожать «Исламское государство», — говорит эксперт.

В заключение он обратил внимание на то, что коалиция во главе с США не предпринимает никаких серьезных усилий для борьбы с терроризмом. Вместо этого Америка и ее сателлиты бомбят сирийские мирные объекты, что приводит к дестабилизации ситуации в стране. Мировое сообщество не наблюдает никаких шагов Соединенных Штатов и их союзников, направленных на уничтожение боевиков «Исламского государства».

«Мы пока не видим этих усилий. Как не видели их и три года назад, так не видим и сейчас. Мы наблюдаем лишь периодические удары коалиционных войск по сирийским мирным объектам. Наверное, это самое яркое проявление этой «борьбы». Также к этому можно отнести обустройство своих собственных незаконных военных объектов США на территории сирийского государства, которыми экстремисты и террористы пользуются для прикрытия собственных операций. Никакой другой роли мы пока объективно не видим», — резюмировал Дмитрий Егорченков.

Добавим, Москва и Дамаск неоднократно подчеркивали, что США находятся на территории Сирии незаконно. Сирийские власти не раз заявляли о том, что присутствие на территории суверенного государства американских войск лишь препятствует окончательной победе над терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.