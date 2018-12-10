Когда рак перестанет быть приговором: ответы Минздрава России и ученых обнадеживают

В 2018 году медики в России выявляли в среднем по 47 000 новых случаев онкологических заболеваний ежемесячно — таковы данные Минздрава, с января по август обнаружено 379 351 новых случаев злокачественных опухолей.

В последние годы данный показатель стабильно рос: если в 2012 году в РФ было зафиксировано около 526 тысяч заболевших раком, то по итогам 2017 года эта цифра составила уже свыше 617 тысяч человек.

По информации онкологов, каждый пятый пациент с диагнозом «рак» умирает в течение первого года после выявления заболевания. При этом Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что уровень онкозаболеваемости в мире продолжит расти.

Федеральное агентство новостей обратилось в Министерство здравоохранения РФ и в ведущий профильный исследовательский центр, НМИЦ радиологии, с вопросом: когда рак в России перестанет быть непобедимой болезнью? В ответ Минздрав и ученые рассказали о передовых технологиях лечения рака в нашей стране, однако точных дат эксперты не назвали.

Дело в том, что медицина за последнее время изучила десятки тысяч разновидностей злокачественных опухолей. У каждой — своя локализация, сценарии лечения и прогнозы выживаемости — и найти рецепт или изобрести вакцину от всего сразу невозможно. Но ответы все равно получились обнадеживающими. По некоторым из видов рака доля прошедших успешное лечение и вернувшихся к обычной жизни пациентов уже сейчас составляет 99,6%.

«Дать ответы по «отказным» случаям»

Еще пару десятилетий назад в лечении онкологических заболеваний все было относительно просто. Врачи различали виды рака только по органам, в которых он образовался, — например, лечили рак поджелудочной железы, не вдаваясь в подробности, какой вид мутации клеток в какой части органа вызвал опухолевый процесс. Весь спектр способов терапии чаще всего сводился к двум основным: химиотерапии и операции по удалению органа или его части.

Сегодня стало намного легче запутаться: тысячи видов рака, десятки методов воздействия на неправильные клетки, вплоть до редактирования генетического кода, — плюс еще большее количество комбинаций различных технологий, персонифицированных под каждого отдельный случай.

В НМИЦ радиологии выяснили, что за последние 10 лет показатель так называемой «одногодичной летальности» (когда пациент умирает в течение первого года после постановки диагноза) снизился на 30% — хотя больных за этот период стало больше на 20,6%.

Впрочем, показатель общего числа смертей от рака при этом пока заметно не изменился. Если в 2012 году на 100 тысяч населения России приходился 201 случай смерти от онкологических заболеваний, то в прошлом году он составил в среднем 197,7 летальных исходов на то же число россиян. Получается, что медикам все чаще удается продлевать жизнь больным на несколько лет, но доля полностью выздоровевших пациентов пока ощутимо не выросла.

«Как можно сформулировать нашу цель в этих условиях? С одной стороны — сделать охват выявленных больных как можно большим и найти решения для изменения ситуации в целом. С другой — дать ответы и по самым сложным, в том числе единичным, «отказным» случаям», — рассказал в интервью ФАН генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии», главный внештатный онколог Минздрава РФ, профессор Андрей Каприн.

Протонный ускоритель, гамма-нож и лечение светом

Специалисты не исключают, что в ближайшее время удастся изменить показатели выживаемости и смертности при онкологических заболеваниях. Ведь с учетом современных темпов развития технологий, российская медицина образца января 2018 года уже серьезно отличается даже от нынешнего положения дел.

Важнейшим событием этого года в Минздраве РФ считают открытие в Обнинске Центра высокоточной радиологии Gamma Clinic.

«Ядром центра является гамма-нож, который считается «золотым стандартом» радиохирургии. В центре проводится лечение как доброкачественных и злокачественных опухолей, так и сосудистых и функциональных заболеваний головного мозга», — сообщили ФАН в ведомстве.

Кроме того, Андрей Каприн отмечает еще одно достижение специалистов на базе Медицинского радиологического центра им. А.Ф. Цыба в Обнинске: там начали применять протонный ускоритель для воздействия на раковые клетки.

«Использование протонов — это настоящий прорыв в онкологии. Протонный центр в Обнинске оснащен самым компактным и удачным, на мой взгляд, ускорителем «Прометеус», созданным нашими коллегами из Физико-технического научного центра ФИАН имени Лебедева в Протвино под руководством члена-корреспондента РАН Владимира Балакина», — рассказал Андрей Каприн.

Изобретение Балакина значительно превышает характеристики известных зарубежных аналогов и найдет широкое применение в отечественной медицине, высказал надежду собеседник ФАН. По его словам, «Прометеус» выиграл ряд зарубежных тендеров на поставку ускорителей в США, Израиль и Китай, победив мировых лидеров в этой области.

Еще одним значимым событием профессор называет начало производства отечественных радиоизотопов на базе одной из разновидностей йода. За эту работу коллектив ученых из НМИЦ радиологии и Физико-энергетического института им. Лейпуновского был удостоен премии правительства РФ в области науки и техники.

Сегодня метод брахитерапии, в котором используются радиоактивные фармпрепараты, применяют на целом ряде злокачественных новообразований: предстательной железы, матки, молочной железы, печени. Впервые в России он начал использоваться и при раке поджелудочной железы.

«Стали стандартными хирургические операции на печени (которая еще совсем недавно имела самые худшие прогнозы на выживаемость) по удалению не только крупных одиночных метастазов, но и термоаблации множественных очагов. Рутинными стали операции на головном мозге, по восстановлению костного тазового кольца», — отмечает главный внештатный онколог Минздрава.

Кроме того, по словам медика, с помощью протонного ускорителя в России все чаще лечат опухоли головного мозга, легких и молочных желез. Активно развиваются комбинированные и комплексные методы лечения с использованием методик ядерной медицины: это адронная, протонная, нейтронная, радионуклидная терапии.

По информации Минздрава РФ, НМИЦ радиологии совместно с Фондом «Сколково» реализует проекты по развитию фотодинамической терапии — когда в организм вводятся светочувствительные вещества, а после на пораженные раковыми клетками участки организма направляется световой луч.

«Сразу в нескольких институтах идут разработки в области так называемого метода жидкостной биопсии. Эта технология позволяет через определенные маркеры распознавать наличие опухоли (в клетках или их ДНК) в биологических жидкостях. Для анализа достаточно слюны или образца крови. Метод обладает высочайшим уровнем чувствительности, дает возможность постоянно мониторить ситуацию и выявлять рецидив за 3—6 месяцев до проявления клинических симптомов», — рассказывает Андрей Каприн.

«Картина значительно меняется»

Российская система здравоохранения берет на вооружение и все последние достижения мировой науки. Одним из по-настоящему прорывных направлений в этой области является таргетная терапия, в том числе с использованием иммунных препаратов.

«За 2018 год FDA — основной регулятор лекарственных средств на Западе — зарегистрировал более 30 новых препаратов, направленных на исправление иммунных сбоев у пациентов с агрессивными видами рака, не отвечающими на стандартную терапию из-за редких мутаций в геноме. Большинство больных лимфомой, нерезектабельной и метастатической меланомой, раком легкого, плоскоклеточным раком кожи, рецидивной аденокарциномой желудка и пищевода, раком печени еще 5—10 лет назад практически не имели шансов на выживание. Сегодня картина значительно меняется», — рассказал главный внештатный онколог.

1 октября 2018 года в Стокгольме были объявлены лауреаты Нобелевской премии 2018 года в области физиологии и медицины. Ученые Джеймс Эллисон из США и Тасуку Хондзе из Японии совершили «открытие в области торможения иммунной системы для более эффективной атаки раковых клеток». В этом направлении работают и начинающие предприниматели в наукограде «Сколково»: сотрудники лаборатории «ОнкоЮнайт» занимаются поиском новых подходов к генному редактированию и иммуноонкологии — когда лекарство воздействует на конкретный, вызывающий рак, сбой в организме человека.

При этом соседи «ОнкоЮнайта» по наукограду изучают и другие способы борьбы с болезнью: исследуют противораковые свойства обнаруженной в одном из водоемов микроводоросли Mallomonas, анализируют вызвавшие опухоль мутации и прогнозируют, как организм будет реагировать на конкретный вид лечения, печатают биоткани для тестирования на них лекарств. Любая из этих разработок теоретически может выйти на постоянное сотрудничество с лечебными учреждениями России и войти в систему ОМС.

«Минздрав России постоянно отслеживает появление новых перспективных для сферы здравоохранения разработок, взаимодействуя, в том числе, и с фондом «Сколково», а также с ГК «Росатом» по компетенции в части развития технологий ядерной медицины и лучевой терапии», — подтвердили в Министерстве здравоохранения.

«Строится каньон под ядерный ускоритель»

По мнению Андрея Каприна, проблемы онкозаболеваний нужно решать, объединяя усилия нескольких разнопрофильных специалистов и структур.

Управляемый Андреем Дмитриевичем НМИЦ радиологии сотрудничает с целым рядом научно-исследовательских центров «Росатома», РАН, МГУ, зарубежными коллегами. Сегодня на базе одного из филиалов НМИЦ радиологии — Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба — строится каньон под самый совершенный ускоритель мощностью 6 мегаэлектронвольт. Он станет стартовой площадкой для переоснащения всей онкологической службы современными отечественными ускорителями.

«Совместно с лабораторией академика Тоневицкого мы создали образец микробиореактора, способного существенно изменить схему подбора лекарств при химио-, а в будущем — и радионуклидной терапии. Этот аппарат имитирует живую среду для раковой клетки конкретного больного, на которой в условиях прибора исследуют эффективность воздействия того или иного лекарства на данную конкретную опухоль. То есть мы можем говорить о перспективе перехода на совершенно иной, индивидуализированный подход в лечении рака», — рассказал Андрей Каприн.

Совместно с учеными ИМЕТ РАН и МГУ в НМИЦ радиологии учатся восстанавливать вырезанные вместе с опухолью части органов и тканей, заново отпечатывая на 3D-принтере трехмерные импланты нужных параметров из биоматериалов и насыщая их необходимыми препаратами для лечения и восстановления утраченных функций.

«Основной тренд современной онкохирургии — это персонифицированный подход и снижение последствий хирургического вмешательства. То есть задачей является не только увеличение сроков выживаемости, но и сохранение качества жизни, предотвращение инвалидности», — пояснил Каприн.

«Повышение продолжительности жизни до 80 лет»

На вопрос о том, когда будет найдено универсальное оружие для победы над раком, все специалисты единогласно отвечают: это невозможно.

«Опухолевые клетки характеризуются высокой изменчивостью, быстро накапливая мутации и приобретая новые свойства. Поэтому ожидания создания универсального лекарства от рака не очень обоснованы», — пояснили ФАН в Минздраве.

Впрочем, по словам представителей ведомства и самих медиков, отсутствие универсального оружия еще не означает, что враг непобедим.

«Наша цель — вовремя обнаружить и кардинально обезвредить. Поэтому все эти задачи по доступности, эффективности и своевременности онкопомощи вошли в создаваемую сегодня Национальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, работу над которой лично возглавляет министр здравоохранения России Вероника Скворцова», — говорит Андрей Каприн.

К слову, упомянутая медиком программа предполагает переоснащение около ста региональных учреждений в России для помощи онкобольным, формирование сети протонных центров для развития ядерной медицины, кластеров по подготовке радиохимиков, медицинских физиков, радиофизиков, амбулаторных онкологических служб на межрайонном и межмуниципальном уровнях.

«Понятно, что без широкого просвещения населения, в том числе пропаганды здорового образа жизни, без онконастороженности врачей первичного звена и узких специалистов, без доступности методов ранней диагностики и всех методов лечения нам не удастся переломить ситуацию», — говорит Андрей Каприн.

Наиболее перспективной стратегией, по мнению специалистов Минздрава РФ, станет соединение различных подходов к лечению: от таргетной терапии до радиолучевого воздействия, а также персонализация лечения — выявление наиболее эффективных методов воздействия для каждого отдельного пациента.

Если с вектором движения и даже первыми успехами на этом пути в целом уже понятно, то с ответом на вопрос, когда рак больше не будет приговором, все сложнее. Впрочем, и здесь есть ориентиры, которые Министерство здравоохранения обозначило в своем ответе ФАН.

«Одной из целей и стратегических задач развития Российской Федерации до 2024 года, определенных указом президента РФ №204 от 7 мая 2018 года, является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет)», — сообщили ФАН в Минздраве.

Есть шанс, что статистика следующих пяти лет будет заметно отличаться от нынешней в лучшую сторону. С точки зрения современного развития технологий, 2019 год может ознаменоваться переходом к новой эре оказания медицинской помощи онкобольным: каждый месяц практикующие врачи, ученые, фармацевты, инновационные предприниматели всего мира делают пусть незначительный, но шаг вперед к одной общей цели — победе человечества над раком.