Сенцова переводят из медсанчасти колонии в отряд

Москва, 10 декабря. Врачи ямальской колонии выписали из медчасти осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова и направили в отряд для дальнейшего отбывания наказания.

«Сообщаем, что по результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается», — пояснили представители ФСИН агентству РИА Новости.

Напомним, что в 2015 году Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Следствие установило, что подсудимый организовал диверсионную группу «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ экстремистская организация) и планировал осуществить серию терактов в Крыму. Сам Сенцов своей вины не признает.

1 Организация запрещена на территории РФ.