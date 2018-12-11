Геннадий Онищенко в гостях у ФАН: будущее Киева, опасность вейпов, «дети из пробирки» и женское обрезание

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко побывал в гостях у Федерального агентства новостей и ФАН-ТВ. Разговор получился большой и интересный — парламентарий поделился своим видением проблем современной политики, а также ответил на неполитические вопросы, волнующие россиян. Предлагаем читателям ФАН полную версию интервью с Геннадием Онищенко.

«Столица Российского государства должна быть в Киеве»

Провокация ВМСУ в Черном море

Авантюра ВМС Украины у Керченского пролива была затеяна потому, что господин [президент Украины Петр] Порошенко идет на выборы. Никаких других целей эта авантюра не преследовала, там было задание спровоцировать нашу армию, наш Военно-морской флот. В Киеве готовились и в ночь с субботы на воскресенье приняли решение организовать эту провокацию.

Я лично знаю господина Порошенко, мы с ним работали, еще когда он был заместителем председателя правительства Украины, и я о нем очень невысокого мнения. К сожалению, он страдает алкоголизмом, и это тоже накладывает свой отпечаток.

Из этой истории с провокацией в Керченском проливе я могу сделать следующий вывод: у меня создалось впечатление, что и господином Порошенко, и господином [экс-президентом Грузии Михаилом] Саакашвили, который в августе 2008 года организовал более масштабную авантюру, когда погибло много людей, руководил один и тот же куратор из Центрального разведывательного управления США. Видимо, этот куратор из ЦРУ — не очень высокого звания и не очень высокого интеллекта, но надо понимать, что и Порошенко, и Саакашвили — оба агенты влияния США.

К сожалению, после азовского инцидента Европа так и не сделала правильные выводы, она сразу встала на сторону Порошенко, хотя никакого смысла — ни военного, ни политического — в его провокации не было. Все это делалось с единственной целью — создать повод к объявлению военного положения и спровоцировать очередную истерию по поводу России, дескать, наша страна опять что-то не так делает.

Необходимость признания ДНР и ЛНР

Да, нам пора уже официально признать республики Донбасса. Другого выхода нет. Потому что, даже если отдать ДНР и ЛНР сейчас Украине на тех условиях, которые прописаны минскими соглашениями, там всех жителей просто уничтожат!

Столица российского государства должна быть в Киеве

Российское государство в этом году отпраздновало 1030 лет с момента Крещения Руси. Между Крещением Руси и российской государственностью можно ставить знак равенства. Мое глубокое убеждение — столица российского государства должна быть в Киеве! И когда-нибудь так и будет.

Святой Владимир, памятник которому недавно поставили в Москве, крестившись в 988 году на территории Крыма в Таврии, крестил Киевскую Русь. Князь Юрий Долгорукий, памятник которому стоит на Тверской площади Москвы, был сыном киевского князя Владимира Мономаха. Юрий Долгорукий основал Москву — столицу нынешнего российского государства.

Еще во второй половине XIX века в переписях, которые велись в царской России, не было отдельных национальностей — русский, белорус и украинец. Русские, белорусы и украинцы считались одной нацией — русичами.

Сегодня американцы создают из Украины, из славян, противовес России. Но если Украину оторвать от России, то можно спросить: а где же Россия, раз она вышла из Киевской Руси? Это была одна земля — Русь, и сегодня эта земля остается Русью, Россией.

Поэтому сегодня, чтобы развалить нашу Россию, Запад отрывает от нас этот кусок, очень мощный кусок, — Украину. Украина для нас — это не просто кусок земли. Отрыв Украины, нынешней Украины, — хотя Украина никогда не существовала как государство, — это отрыв не только земли, но и духовного стержня всей нации. Так что я уверен — в конечном итоге все вернется на круги своя, и столица тысячелетнего Российского государства будет в Киеве.

«Хватит смотреть в рот Западу»: Геннадий Онищенко обвинил МККК в шпионаже

Недавно я был в Донецке, для этого визита у меня был важный повод: я там проводил совещание ректоров донецких вузов. Главный вопрос, который мы обсуждали: как добиться, чтобы вузы Донецкой народной республики были аккредитованы в системе высшего образования России и получили право выдавать дипломы российского образца. Такой статус уже получил Донецкий медицинский университет — они шли к этому года два. В ДНР есть еще 19 вузов, которые должны начать движение в этом же направлении.

Во время поездки в Донецк я снова вернулся к вопросу об МККК — Международном комитете Красного Креста, который действует в России с 1994 года. После совещания с донецкими ректорами я встретился с заместителем правительства ДНР, курирующим социальные вопросы, и мы снова затронули тему МККК, который сегодня достаточно широко представлен в Донбассе.

Тут важно четко понимать, что в мире существует две структуры, которые носят название Красный Крест. Есть Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, которая была основана в 1919 году в Париже после окончания Первой мировой войны. В настоящее время эта федерация включает 189 национальных обществ Красного Креста, в том числе туда входит и Россия. У нас есть свой Российский Красный Крест.

А еще есть МККК — Международный Комитет Красного Креста, и эта организация не имеет никакого отношения к Международной федерации обществ Красного Креста. МККК — это сугубо швейцарская организация, которая узурпировала право называться старейшей структурой, оказывающей гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и войн.

На самом деле это не так. Приоритет тут принадлежит не Швейцарии, а России. МККК был основан в 1863 году, а Россия начала такого рода деятельность на несколько лет раньше — еще в Крымскую войну, когда у нас появились отряды сестер милосердия, которые, имея на своей форме изображение красного креста, оказывали помощь раненым прямо на полях сражений.

Но, хотя Россия является первой страной, в которой зародилось движение Красного Креста, у нас самих, к сожалению, до сих пор нет закона о краснокрестовском движении. Сегодня мы живем по правилам, которые нам подсунул этот МККК, имеющий на территории России дипломатический статус. Так повелось с 1994 года, когда господин [тогдашний министр иностранных дел РФ] Андрей Козырев зачем-то впустил эту швейцарскую организацию в нашу страну.

При этом надо четко понимать, что наличие на территории какого-либо государства структур МККК считается косвенным признаком, что в этой стране идет гражданская война! Какое это имеет отношение к России, абсолютно непонятно!

Не сравнивайте чеченские войны с ситуацией в Донбассе

Когда в 1995 году у нас шла антитеррористическая операция на Северном Кавказе (Первая чеченская война), именно МККК признавал комбатантами бандитов, которые воевали на той стороне. Комбатант по международному праву — это человек, принимающий участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта и имеющий в связи с этим особый юридический статус.

Так вот, МККК называл этих бандитов, международных бандитов, похожих на современный ИГИЛ1, запрещенный в нашей стране, — комбатантами — «борцами за независимость». Хотя я их лично видел, я был в плену у чеченских боевиков в 1995 году — никакие они не комбатанты, это были просто бандиты. И при этом МККК их защищал!

В Донбассе сегодня совершенно другая ситуация: вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик действительно можно отнести к комбатантам: они борются за свободу и независимость своей земли, за собственный суверенитет. Однако их-то как раз МККК комбатантами не признает, при этом структуры этой организации активно действуют на территории Донбасса.

Кстати, если вспомнить Великую Отечественную войну, то именно МККК тогда отказался признавать военнопленными советских солдат, оказавшихся в гитлеровских концлагерях. На советских военнопленных не распространялось вообще никакое международное право, миллионы наших военнослужащих были в статусе бандитов, с ними обращались хуже, чем со скотиной.

При этом пленных из стран антигитлеровской коалиции — американцев, англичан — МККК признавал военнопленными, этим людям полагались посылки, им позволяли писать письма домой и т. д. Советские пленные этих поблажек были полностью лишены, хотя на территории СССР структуры МККК действовали и во время войны, и после ее окончания.

Мы должны избавиться от шпионов Запада на нашей земле

Мое глубокое убеждение — мы должны избавиться от МККК, мы должны создать собственное законодательство, касающееся всех аспектов работы Красного Креста.

Кроме того, меня серьезно беспокоит, что МККК допущен в святая святых: эта организация взяла на себя роль определять приоритеты международного гуманитарного права, и ее представителей почему-то допускают преподавать эту дисциплину в МГУ и даже в российских военных университетах! Этого не должно быть! Они не имеют права принимать участие в подготовке российской военной элиты, в том числе в такой чувствительной сфере, как международное гуманитарное право.

Не МККК тут нас учить: даже если у этой организации есть какие-то заслуги перед другими странами, перед Россией у нее никаких заслуг нет. Так что нам пора уже разорвать с ними отношения. Мы их привлекли в 1994 году, пусть это останется на совести тогдашних российских властей, но период, когда Россия заискивала перед Западом, давно закончился. Нам пора отрезветь и в этом вопросе: хватит смотреть в рот Западу, пора возрождать национальное движение Красного Креста, создавать свою собственную школу международного гуманитарного права.

А деятельность МККК на территории нашей страны пора прекращать: ничем, кроме шпионажа — разведывательной деятельности в интересах других государств, — они ни на территории Российской Федерации, ни на территории республик Донбасса не занимаются. Этому пора положить конец. Мы должны избавиться от шпионов Запада на нашей земле!

«Курильщики — больные люди»: Геннадий Онищенко объяснил главную опасность вейпов

Прим. ФАН: предупреждаем наших читателей — в материале присутствует изображение табачных изделий и сцен курения. Это дает нам лишний повод повторить: Минздрав России и Геннадий Онищенко не устают предупреждать — курение опасно для вашего здоровья!

Месть инков

Французский дипломат и ученый маркиз Жан Вильман Нико, именем которого был назван никотин — главное действующее вещество курения, судя по всему, был отъявленным мерзавцем. После того, как европейцы — Португалия, Испания — нашли североамериканский континент и варварски его завоевали, они уничтожили огромную цивилизацию аборигенов, в том числе инков. История появления в Европе табака — яркое подтверждение тому, что цивилизация инков была очень развитой. Инков давно нет, культура их погибла, а их «табачная» месть по-прежнему действует.

Этот маркиз Нико, говоря языком спецслужб, был агентом влияния инков. Он привез в Европу табак и начал его распространять среди верхушки общества, объясняя, что это лекарственный препарат, который благотворно влияет на человека. Сам я не курю и никогда не курил, но верю, что какой-то успокаивающий эффект курение дает. Вот и получается, что более 300 лет Европа, пристрастившаяся к курению, платит за варварство, которое она совершила на североамериканском и южноамериканском континенте.

Антитабачная конвенция ВОЗ

Сегодня и Европа, и весь мир пришли к пониманию, что с курением надо бороться. Считаю одним из главных достижений Всемирной организации здравоохранения во второй половине XX века, что они приняли рамочную конвенцию по борьбе с табакокурением. Этот документ показывает, что европейцы начали не просто опереточную, эпизодическую, точечную борьбу с курением. Нет, это системная, продуманная, эшелонированная кампания.

Сегодня доказано, что курение — это самый опасный из устранимых — подчеркиваю — устранимых факторов, отрицательно влияющих на здоровье. Действительно, не курили же в Европе 300 лет назад и как-то развивались. И с баобаба спрыгнули, и языки выучили, и мощную культуру создали… Так что и с курением, и с самим куревом надо бескомпромиссно бороться: это системная работа, направленная в первую очередь на самих курильщиков.

Сделать курево менее доступным

Для курильщиков вопросы доступности сигарет очень важны, и бить нужно именно в эту точку. Экономическая доступность — это невысокая цена на табак. Чем ниже относительная цена сигарет, тем раньше молодое поколение начинает курить. Мама дала ребенку на пирожок в школе 100 рублей, а он купил пачку сигарет. Чтобы такого не было, сигареты должны быть достаточно дорогими.

Нельзя допускать, чтобы дети видели сигареты в каждом киоске, особенно в ярких привлекательных упаковках. Именно поэтому сегодня говорят, что пачки сигарет должны быть серые, единообразные. На мой взгляд, весьма правильная идея «украшать» сигаретные пачки устрашающими отталкивающими фотографиями пораженных онкологическими заболеваниями легких или носоглотки. Чтобы не только ребенку — взрослому было смотреть страшно!

Конечно, ограничить визуальную, территориальную и экономическую доступность табачных изделий — это важно. Но главный антитабачный принцип, который достаточно успешно применяется в Европе и которому нам бы надо поучиться — не все так плохо в Европе, как мы себе представляем: не выращивать, не производить и не употреблять! Это, на мой взгляд, очень правильно сформулированная задача.

Курильщик — больной человек

Курильщик — это больной человек! Посмотрите на курильщика, который работает рядом с вами. Если ему разрешить курить на рабочем месте и если перед ним будет пачка сигарет, он к концу рабочего дня ее выкурит целиком. Если ему скажут пройти в конец коридора — он к концу рабочего дня выкурит уже только половину пачки. А если ему скажут выйти из здания, отойти на шесть метров, чтобы начальнику, который смотрит вниз, было его лучше видно, — к концу рабочего дня он выкурит только две-три сигареты. Так что, ограничивая курильщика, мы помогаем ему бороться с его пагубной привычкой.

Есть и другие способы борьбы. Например, американская ассоциация кинопромышленников недавно разработала кодекс поведения, касающийся в том числе сцен курения на экране. Это нигде не прописано, ни в каком билле, никаким американским президентом не заверено, но это действует. Режиссеры договорились, что позитивный положительный герой не должен ни курить, ни пить. Пусть курит бандит, мафиози, поскольку с них дети не будут брать пример. А положительный герой пусть будет настоящим образцом для подражания, без вредных привычек. На мой взгляд, это очень разумная тактика, которую нам стоит взять на вооружение.

Чем опасны вейпы

Тут я подхожу к самому главному. Когда мы ограничиваем курение обычных сигарет, мы в своем праве. Ведь мы не хотим дышать чужим дымом и причинять вред своему здоровью в качестве пассивных курильщиков!

С различными вейпами и насваями вроде бы все по-другому: они, на первый взгляд, не причиняют вреда окружающим. Когда принимали первый закон о курении, там появилось название «насвай», о котором в Европе вообще не знали. Зато в Средней Азии насвай очень распространен. Это листья табака, смешанные с глиной, эту смесь кладут под язык, и получается эффект, как от курения. Идет всасывание, и человек получает свою дозу никотина. Но дыма нет.

Та же история с электронными сигаретами, вейпами, в создание и внедрение которых международные транснациональные табачные компании вложили огромные деньги, проводя жесткую рекламную кампанию, подкупая чиновников и политиков, в том числе и в нашей стране.

Что такое электронная сигарета, не ограниченная никакими законами? Это прибор, в который можно поставить капсулу с дымом, чтобы, например, устраивать среди молодежи соревнования по пусканию колец. При этом никто не отрицает, что вместо капсулы с дымом в вейп можно вставить капсулу с чистым никотином. Оправдание такое: при курении обычного табака человек получает тысячи вредных веществ, а тут — только один чистый никотин. И это якобы помогает человеку бросить курить. Совершенно не помогает! Наоборот, все эти вейпы — это рекрутирование молодежи в армию курильщиков! Именно в этом их опасность!

Сегодня я пускаю дымные кольца, завтра я вставляю капсулу с чистым никотином, а послезавтра — я и наркотик применю. Кто там проверит, что в этой капсуле? Они же все одинаковые! Поэтому с вейпами надо нещадно бороться.

Наша табачная мафия — наиболее циничная, наиболее наглая. Транснациональные компании пока, к сожалению, еще держат нас в руках, и я преклоняю голову перед нашим Минздравом, который сумел принять один из самых современных, самых гармоничных законов о борьбе с табаком.

Алкоголь с 21 года и «дети из пробирки»: Геннадий Онищенко отвечает на острые вопросы

В армию — с 18 лет, а алкоголь — не раньше 21 года

К сожалению, в мире не так много стран, где есть норма, что до 21 года нельзя ни покупать, ни употреблять алкоголь. Например, такая норма действует в Соединенных Штатах Америки и в Казахстане. У нас алкоголь пока продают гражданам с 18 лет, но я считаю, что это тот случай, когда мы должны брать пример с американцев. Этому есть абсолютно понятное и разумное медицинское объяснение.

Я часто слышу разговоры: дескать, в армию призывают с 18 лет, то есть юноша в этом возрасте уже может держать в руках оружие и защищать Родину, а пить алкоголь ему собираются запретить до 21 года.

На самом деле никакого противоречия тут нет. Да, с 18 лет молодой человек должен отвечать за все свои действия. Он социально достаточно созрел, чтобы отвечать за свои поступки, он готов держать в руках оружие и защищать свою Родину. Но с точки зрения биологии ситуация другая.

Особенности метаболизма молодых людей делают их до 21 года весьма уязвимыми, особенно в том, что касается скорости привыкания к алкоголю. Ученые выявили закономерность: чем позже люди начинают пить с достаточной регулярностью, тем менее они подвержены алкоголизму. И даже если алкоголизм разовьется, он будет протекать легче, менее злокачественно, чем у того, кто начал выпивать раньше.

То есть с точки зрения метаболизма человека, с точки зрения анатомии и биологии алкоголь должен быть доступен не раньше чем с 21 года. В то же время отвечать за свои действия, голосовать, служить в армии человек может и должен с 18 лет, и никакого противоречия тут нет.

«Не провоцируйте!»: почему нельзя снижать брачный возраст и «возраст согласия»

Справка ФАН: Возраст сексуального согласия — в уголовном праве возраст, начиная с которого человек считается способным дать информированное согласие на сексуальный контакт с другим лицом. В большинстве стран взрослый участник полового контакта несет правовую ответственность за связь с лицом, не достигшим возраста согласия.

Что касается идей снизить возраст вступления в брак, а заодно и «возраст согласия», скажу так: не надо, не провоцируйте! Давайте не будем пока снижать ни возраст вступления в брак, ни «возраст согласия». Дайте детям хотя бы школу закончить!

Да, случаи, когда рожают и в 16, и в 14 лет, есть, бывало такое и в советское время, особенно на юге, в том числе в наших среднеазиатских республиках. Такова реальность: чем южнее, тем половое созревание наступает раньше, особенно у девочек. Каждый раз такие вопросы решались и решаются индивидуально.

Женщина забыла о своем сакральном предназначении

На мой взгляд, есть гораздо более серьезная тема для обсуждения: очень многие женщины сегодня стали слишком поздно рожать, и это очень тревожный фактор.

К сожалению, это распространено и в Европе, и у нас в стране, особенно в больших городах: женщина впервые решает завести ребенка только после тридцати лет. У нас в европейской части средний возраст первородящей женщины приближается к тридцати годам, в Европе это 34 года.

Это очень серьезная проблема. Получается, мы так воспитали женщину, что она забыла о своем великом, священном, сакральном предназначении, с которым она приходит в этот мир, — продолжить жизнь. Ведь к 18 годам она не только юридически, но и физиологически уже созрела, она готова стать матерью.

Напомню, по советским медицинским нормам женщина, которая рожала первого ребенка после 25 лет, уже считалась старородящей, таковы были нормативы. А сейчас, посмотрите, что происходит во многих европейских странах! Женщина в 34 года, видите ли, принимает решение завести семью и родить ребенка! Но с точки зрения биологии она уже безнадежна! Ей трудно рожать, эластичность ее репродуктивных органов снижена, риск различных осложнений гораздо выше.

Медики не зря говорят: самый хороший с медицинской точки зрения ребенок — это третий ребенок. Таковы законы физиологии. А теперь представьте, в каком возрасте эта старородящая женщина родит своего третьего ребенка, если она на него вообще решится?! Ведь она начинает выполнять свою детородную функцию с огромным опозданием.

У нее в молодости другие приоритеты: сначала выучиться, потом устроиться на хорошую работу, зарекомендовать себя на этой работе, и только потом она задумывается о продолжении рода. Это характерно в том числе для нашей страны. И виновата в этом не женщина, боже упаси. Виноваты мы, государство, которое не создает ей условий, чтобы она и рожала вовремя, и имела возможность строить карьеру. И ситуация только ухудшается.

Частный бизнес неохотно берет на работу молодую женщину: она же выйдет замуж и начнет рожать детей! Вот тут и возникают ножницы, которые нам надо учитывать. Государство должно защитить желание молодой женщины рожать детей. А оно сегодня самоустранилось. Если так пойдет дело, женщины вообще начнут рожать после 50 лет, что с точки зрения качества потомства очень опасно.

Смотрите, женщина может официально по закону вступать в брак с 18 лет. А когда она реально рожает первого ребенка? В среднем — в возрасте около тридцати. Разницу посчитайте, арифметику знаете? Сколько получается? Получается 12 лет. Вот и возникает этот катастрофический, кощунственный по отношению к природе зазор. При этом все эти 12 лет она живет сексуальной жизнью, переносит различные половые инфекции, а это тоже влияет на ее репродуктивную деятельность.

«Дети из пробирки»

Вот почему все сегодня так увлекаются ЭКО — экстракорпоральным оплодотворением, «детьми из пробирки». Миллионы женщин уже идут на ЭКО. Так мы скоро дойдем до того, что мужчины вообще станут ненужными для продолжения рода! Лично я знаю один такой описанный в истории случай — я говорю о Богородице, матери Иисуса Христа.

А у нас сегодня можно чуть не параметры будущего ребенка себе заказать и при этом даже не знать, кто дал толчок жизни в твоем чреве. Вот мы до чего дошли! Разве это нормально? Почему, когда женщина созрела, общество не создало ей условий, чтобы она могла рожать? Вместо этого она сама всего добивается, зубами вцепившись в эту жизнь, и только после тридцати начинает думать о продолжении рода.

Мы говорим: ах, у нас демография плохая! А что мы сделали, чтобы она у нас была хорошая? На самом деле мы все должны думать об этом.

«В этих вопросах я ортодокс»: Онищенко объяснил разницу между мужским и женским обрезанием

Комментарий ФАН: поводом к разговору на эту тему было обнаружение журналистами в Москве клиники, предлагавшей услуги женского обрезания для девочек. Комментируя эту тему, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что это «вопрос к докторам». Совершенно другой позиции придерживается заслуженный врач России и Киргизии, доктор медицинских наук, академик РАН, член президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Геннадий Онищенко.

Польза мужского обрезания

Все священные писания, в том числе Ветхий Завет, я считаю сборником гигиенических правил. Циркумцизия (лат. Circumcisio), так в медицине называется то, что вы назвали мужским обрезанием, — это очень важная, а при некоторых условиях необходимая гигиеническая операция. В первую очередь это профилактика фимоза — сужения крайней плоти, чреватого воспалением одного анатомического образования, которое «немного» отличает мужчину от женщины.

Представьте себе — древние времена, Ближний Восток, пески, пустыня, воды нет, возможности соблюдать гигиену тоже нет. Циркумцизия тогда была очень важной процедурой, которую проводили мальчикам при рождении, и только потом она приобрела сакральный смысл. Это очень важное и нужное мероприятие, которое приветствуют и иудаизм, и мусульманская религия.

Более того, медицинская общественность взяла циркумцизию на вооружение в борьбе со СПИДом и гепатитом B. Объясняю почему: после обрезания кожные покровы вокруг головки полового члена становятся более грубыми и, следовательно, меньше травмируются. А значит, степень заражения и гепатитом B, и ВИЧ-инфекцией резко снижается. Так что это хорошо, и, когда эта процедура проводится не только по медицинским, но и по религиозным мотивам, это нормально, это во благо ребенка.

Женское обрезание — это варварство

Что касается женского обрезания, тут природа другая. Знаете, я не сторонник примитивного равноправия между мужчинами и женщинами, эдакого гендерного равенства, которое порой доходит до абсурда. Но в этих вопросах я становлюсь ортодоксом — этого делать нельзя!

При женском обрезании преследуется совершенно другая цель, чем при мужском. Эта процедура, проводимая женщинам, девочкам, также является обрядовым мероприятием в определенных человеческих культурах. Как правило, это культуры древние, но неразвитые. Там преследуется одна цель — снизить либидо, в зачатке подавить половое влечение у молодой растущей девушки, женщины. Конечно, это варварская процедура, которая должна не просто не приветствоваться, это должно жесточайшим образом наказываться. Это преступление, это измывательство над девочками, молодыми девушками, женщинами.

Поэтому, если в Москве и есть такая клиника, там, судя по всему, работают не медики, а в лучшем случае какие-то ветеринары. Ни одному врачу такое варварство просто не должно приходить в голову!

1 Организация запрещена на территории РФ.