«Мой Brexit»: исполнитель роли Голлума спародировал Мэй

Лондон, 10 декабря. Британский актер Энди Серкис, исполнявший роль Голлума в трилогии «Властелин колец», спародировал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Видео опубликовано на канале в YouTube.

В видеоролике Серкис, переодетый в костюм премьера Британии, говорит о сделке по Brexit голосом Голлума, повторяя «Мой Brexit». Тем самым актер сделал непрозрачный намек, сравнив одержимость Мэй выходом из ЕС с золотым кольцом из фильмов.

«Вот она. Наша сделка. Мы снова все контролируем: границы, законы, синие паспорта», — повторяет Серкис в образе Мэй.

Видеоролик является частью кампании за проведение второго референдума по вопросу выхода Британии из ЕС. Ранее стало известно, что Мэй рассматривает три варианта сделки по Brexit, в том числе от отказ от выхода из ЕС.