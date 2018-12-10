Киев засекретил документы о пути следования кораблей ВМСУ в Керченском проливе

Киев, 10 декабря. Украинские власти засекретили документы, в которых указан путь следования кораблей ВМСУ, задержанных в Керченском проливе за нарушение государственной границы России. Такая информация содержится в ответе Минобороны Украины на запрос журналистов.

Журналисты агентства «Украинские новости» обратились в военное ведомство страны с просьбой обнародовать документы о передвижении трех кораблей ВМСУ в Керченском проливе 25 ноября. Однако командование ВСУ ответило сотрудникам СМИ отказом.

«В соответствии со статьей 1.1.3 свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утвержденного Службой безопасности Украины от 12 августа 2005 года №440, запрашиваемая информация относится к содержащей государственную тайну в сфере обороны страны», — приводят журналисты текст ответа Минобороны Украины на соответствующий запрос.

Напомним, речь идет о кораблях «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые 25 ноября совершили провокацию в Керченском проливе. Военные корабли Украины нарушили государственную границу Российской Федерации. Российская сторона несколько раз призывала суда прекратить движение, однако они продолжали опасное маневрирование.

В результате корабли-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. За нарушение границы против них было возбуждено уголовное дело. В Киеве назвали этот шаг России якобы проявлением «агрессии» и ввели в стране военное положение.

По мнению экспертов, президент Украины Петр Порошенко осознанно пошел на этот шаг, чтобы введенный особый режим позволил ему перенести выборы в стране. Напомним, опросы перед президентскими выборами в 2019 году свидетельствуют о крайне низком рейтинге Порошенко.

Эту версию подтвердил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его информации, провокацию в Керченском проливе «в течение трех месяцев готовили американские спецслужбы и СБУ», а все связанные с ней распоряжения «доводились до Порошенко со стороны посольства США на Украине».