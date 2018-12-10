В Австрии заявили, что ЕС заинтересован в «Северном потоке — 2» и не должен слушать США

Вена, 10 декабря. Страны Евросоюза должны принимать решения по строительству газопровода «Северный поток — 2» на основе европейской политики, а не по желанию США. Об этом заявил глава правления австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

По его словам, в ЕС уже привыкли к тому, что администрация США долгое время предпринимает попытки заблокировать реализацию проект «Северный поток — 2». Однако решения относительно строительства данного газопровода должны приниматься странами Евросоюза на основе европейского законодательства без оглядки на требования Соединенных Штатов.

«Я убежден, что на европейской земле решения должны приниматься на основе европейских законов и европейской политики, а не по желанию третьих стран», — сказал Зеле.

Глава OMV также добавил, что «Северный поток — 2» полностью соответствует интересам Евросоюза и европейских потребителей. Кроме того, реализация проекта поддерживается правительствами ключевых стран ЕС, передает ТАСС.

В рамках проекта «Северный поток — 2» будут построены две нити газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. США, Украина и несколько стран Евросоюза открыто выступают против строительства «Северного потока — 2», однако Германия, а также большая часть европейских стран полностью поддерживают реализацию проекта, подчеркивая, что он преследует исключительно коммерческие цели.