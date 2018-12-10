Киев направил «подозрения» генералам ВС РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Киев, 10 декабря. Киев направил «подозрения» восьми офицерам и генералам Вооруженных сил РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, украинская сторона расследует инцидент, произошедший 25 ноября вблизи крымского полуострова.

«Мы объявили восьми офицерам и генералам Вооруженных сил Российской Федерации и направили и в Москву, и Крым подозрения. Мы делаем свою работу, подтверждающую событие, которое стало причиной и следствием», — передает его слова агентство УНН.

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней, пишет «Газета.ru».

Ранее президент Украины Петр Порошенко и вовсе заявил, что ВМСУ впредь не будут спрашивать у России разрешения на проход в Керченский пролив, поскольку считают данную акваторию своей территорией.