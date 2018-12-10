Сирия сегодня: в Алеппо фиксируют стрельбу, САР планирует экспортировать в РФ лекарства

Сирия, 10 декабря. Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о ситуации на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Сирийский фармацевтический завод собирается начать экспорт лекарств в Россию. За сутки в страну вернулись 670 человек. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Стрельба в Алеппо

Российская Федерация в рамках своей работы в комиссии по перемирию на территории САР за сутки зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня, в свою очередь Турция — девять. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Алеппо — три, Хама — два, Идлиб — два. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — три, Латакия — два, Алеппо — два, Хама — два», — говорится в сообщении.

Возвращение домой

Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР, свыше 670 человек вернулись в страну из Ливана и Иордании за прошедшие сутки.

«За минувшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 676 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» — 94 человека (женщин — 28, детей — 48), «Телль-Калах» — 63 человека (женщин — 19, детей — 32), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 519 человек (женщин — 156, детей — 265)», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри Сирии в течение прошедших суток вернулись 259 сирийцев. В населенном пункте Cальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) 29 жителям, включая 17 детей, была оказана медицинская помощь.

В то же время подготовленные Россией сирийские инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в САР. За сутки было уничтожено 37 взрывоопасных предметов, включая три самодельных взрывных устройства.

Экспорт лекарств в Россию

Предприятие Dimas Pharmaceutical Industries — крупнейшая в САР фармацевтическая компания с государственным участием — планирует к 2020 году наладить экспорт лекарств в РФ и арабские страны. Об этом сообщил генеральный директор компании Заейеф Однан.