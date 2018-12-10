Сирия: правительственная армия атаковала боевиков на юго-западе Алеппо

Дамаск, 10 декабря. Правительственные силы Сирии открыли ответный огонь по боевикам в юго-западной части провинции Алеппо.

Сообщается, что армия применила ракеты и артиллерию против джихадистов. Эта атака произошла вскоре после того, как боевики обстреляли западные районы города Алеппо. Как передает агентство AMN, в последние две недели боевики увеличили интенсивность обстрелов районов западного Алеппо.

Нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков часто приводят к гибели гражданского населения

Ранее сообщалось, что Россия зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии. Российская сторона сообщила о 12 случаях стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо, Хама, Идлиб. Накануне министерство обороны рФ сообщило о 15 нарушениях режима прекращения огня в Сирии.