ВСУ перебросили «Грады», гаубицы и танки к линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 10 декабря. Вооруженные силы Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе три установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», четыре гаубицы и пять танков. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики, подполковник Андрей Марочко.

Он обратил внимание на то, что размещенное украинскими силовиками вооружение у линии соприкосновения запрещено минскими соглашениями.

«В районе населенного пункта Попасная отмечено прибытие пяти танков 14-й бригады, в Мироновке выявлены три замаскированных РСЗО «Град», в Новолуганском выявлены четыре 122-миллиметровые буксируемые гаубицы Д-30», — сообщил подполковник.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства, обстреливая территории республик. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.